Ecco Lancia Ypsilon 'Black and Noir': la serie speciale in total black

Un look total black sempre elegante e chic. Si presenta così la nuova serie di Lancia Ypsilon 'Black and Noir'. Si tratta della 34esima versione speciale in 34 anni di storia della city car che da sempre strizza l'occhio alla moda e all’arte. La carrozzeria in ‘double color’ nero opaco e lucido è 'firmata' da un tratto Rose Gold, per distinguersi nel contesto urbano: una nuova interpretazione del nero impreziosita da sfumature oro a illuminare con accenti di luce gli elementi caratterizzanti della vettura. Sul total black infatti spiccano gli il logo Ypsilon del portellone posteriore, i cerchi e il nuovo Elefantino. Le scelte cromatiche si rispecchiano nell’abitacolo con la selleria in tessuto nera e grigia, e le impunture che incorniciano i sedili in Rose Gold. Sofisticato ed elegante lo spirito della Ypsilon è emerso durante la presentazione della vettura, accompagnata da una perfomance al pianoforte. “La Ypsilon è l'armonia, alla base del pezzo, mentre le serie speciali sono la melodia, l'espressione di stile della vettura, che in musica conferisce personalità al brano”, spiega Antonella Bruno, head of Lancia.

“Continua il successo di Ypsilon che ha appena fatto registrare – precisa Antonella Bruno - tra gennaio e aprile il miglior quadrimestre della sua storia. In Italia, con oltre 24.200 unità vendute, e il 15% di quota, Ypsilon ha confermato la leadership sul suo segmento ed è stata la seconda auto più venduta in assoluto sul mercato”. La vettura può essere equipaggiata con il motore benzina 1.2 Fire Evo II da 69 cv ( adatto ai neopatentati) oltre alla versione con la doppia alimentazione a benzina e gpl. Completa la gamma l'ecologico a metano da 70 cv. Di serie la radio integrata con comandi al volante, Bluetooth e ingresso usb. Il porte aperte negli showroom Lancia nei weekend dell’11 e 12; 18 e 19; 25 e 26 maggio. La gamma gamma Ypsilon parte da 9.100 euro con finanziamento.

