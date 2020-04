Coronavirus, Vettel: "Tenete duro e non perdete la speranza"

"In questi momenti così difficili e incerti tenete duro e non perdete la speranza. Penso che se tutti diamo un contributo e cerchiamo di aiutarci l'un l'altro riusciremo a superare anche questa situazione e spero che presto torneremo alla normalità. Quindi state in salute e abbiate cura di voi". Queste le parole di Sebastian Vettel, pilota della Ferrari, in un video messaggio postato sull'account Twitter ufficiale della Scuderia Ferrari.

A short message from Seb to all of you Stay safe ❤️ #essereFerrari pic.twitter.com/KXZ6kDlUXA — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 5 aprile 2020

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata