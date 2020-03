Coronavirus, F1: slittano anche Gp Olanda, Spagna e Monaco

La Formula 1 ha deciso di posticipare anche le gare di maggio del Mondiale, a causa dell'emergenza coronavirus: il Gran Premio di Olanda, Spagna e Monaco. . Il Gran Premio di Olanda era previsto per il 3 maggio, quello di Spagna la settimana successiva. L'appuntamento di Montecarlo era programmato per il 24 maggio. "La Formula 1, la Fia e i tre promotori hanno preso questa decisione al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale viaggiante, dei partecipanti al campionato e dei tifosi, che rimane la nostra priorità", si legge nella nota. Le parti hanno garantito che studieranno la fattibilità di trovare date alternative per disputare le gare più avanti nel corso dell'anno.

