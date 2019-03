Alfa Romeo Tonale, la svolta ibrida

di Daniele Cornil

Il Biscione irrompe nel nuovo millennio con l’eleganza aggressiva che lo distingue da oltre un secolo, e con il silenzio del motore elettrico. Il concept di SUV compatto Tonale è il primo modello ibrido plug-in di Alfa Romeo ed è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della rassegna elvetica.

Come ogni Alfa Romeo, anche il Tonale ti affascina al primo colpo d’occhio. Il suo stile, senza nulla concedere al retrò, è un autentico innno all’identità di marca Alfa Romeo. Il frontale ripropone l’inconfondibile calandra “trilobo” con lo scudetto Alfa Romeo e la fanaleria che evoca lo sguardo fiero tipico di SZ e Brera. Molti dettagli si richiamano alle grandi Alfa Romeo della storia: la 33 Stradale, che ritorna nella coda avvolgente, il Duetto evocato dallo slancio della fiancata, la GT presente nel modellato teso dei due volumi. Il design degli interni, che giocano sul contrasto tra i materiali (alluminio, pelle e Alcantara) è chiaramente ispirato al mondo del “racing”, con il posto di guida disegnato intorno al pilota.

Il motore elettrico posteriore, abbinato al tradizionale motore termico, permette diverse dinamiche di guida. La “Dual Power” garantisce il massimo output dai due motori. Sullo schermo touch è previsto un pulsante “E-mozione” che offre una taratura specifica dell’acceleratore, una frenata più netta e una risposta del volante più diretta. La modalità “Natural” permette la migliore ottimizzazione delle performance e la gestione del compromesso di utilizzo tra motore elettrico e motore termico automatico. In questo modo, nell’utilizzo quotidiano, il risparmio energetico e i consumi non vanno a discapito delle prestazioni. La modalità “Advance E” per le prestazioni in full electric. Dunque, in continuità con la filosofia del brand, la propulsione ibrida plug-in esalta la bellezza, la sportività e la dinamica di guida proprie di ogni modello Alfa Romeo, portandole ad un nuovo livello. In Tonale l’elettrificazione abbraccia la performance e rappresenta una nuova via che assicura stile, prestazioni elevate e grande divertimento.

