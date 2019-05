Alfa Romeo e Abarth premiate in Qatar

Si è svolta a Doha (Qatar) la cerimonia di premiazione de “Qatar Car of the Year (QCOTY)” 2019, il concorso automobilistico più prestigioso del Paese organizzato dal magazine Maqina Middle East, in collaborazione con il Mawater Centre. I premi sono assegnati dagli esperti della rivista ai migliori veicoli – appartenenti a tutti i segmenti – sulla base di quattro criteri chiave: design, prestazioni, sicurezza e innovazioni tecnologiche. Inoltre, concorrono al giudizio finale il prezzo e il valore di rivendita.

Il Gruppo Fca riporta una doppia vittoria: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio si aggiudica il titolo “Best Mid-Size Sports SUV” mentre Abarth 595 Competizione è nominata “Best Compact Sports Car” nel segmento premium. Si arricchisce così il palmares internazionale di questi due modelli che affascinano il grande pubblico con le loro doti di sportività, piacere di guida e stile tutto italiano.

Stelvio Quadrifoglio offre un’esperienza di guida emozionante, grazie al motore 2.9 V6 Bi-Turbo benzina da 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia, che assicura una velocità massima di 283 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi. Inoltre detiene il titolo di “SUV di produzione più veloce al mondo” dopo aver registrato, sul mitico circuito del Nürburgring, il tempo record di 7 minuti, 51 secondi e 7 decimi. La vittoria della Abarth 595 Competizione è un’ulteriore testimonianza del successo del suo stile aggressivo, dei dettagli ispirati al mondo delle corse e del motore turbo da 1,4 litri da 180 cavalli: una piccola supercar dello Scorpione destinata agli amanti delle prestazioni e della sportività senza compromessi. Senza dimenticare che la 595 è l’icona del marchio Abarth giunto quest’anno al suo 70esimo anniversario, una pietra miliare nel motorsport e l'ennesimo record di un brand del Made in Italy che fa ancora sognare gli appassionati in tutto il mondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata