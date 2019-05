Alfa Romeo: arrivano le "sport-tech"

Sarà impossibile non voltarsi per strada, perché il look è il loro punto forte. Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio “Sport-Tech”, che sbarcano in concessionaria in questi giorni, giocano tutto sulle tinte della carrozzeria e sui dettagli sportivi. E bisogna dire che ci riescono bene.

Entrambe sono disponibili in quattro livree: Rosso Alfa, Bianco Alfa, Nero Vulcano e Grigio Stromboli, con tre ulteriori differenti design di cerchi oltre a quelli di serie: da 18” a turbina oppure a raggi o i cerchi performance da 19” bruniti a 5 fori. Dotazioni di serie al “top” con impianto Alfa Connect 8,8” per Apple CarPlay e Android Auto, Alfa Connected Services, Sintonizzatore Radio DAB, Adaptive Cruise Control, fari Bi-Xenon e sensori di parcheggio posteriori.I motori: per la Giulia è possibile scegliere fra il 2.2 Turbo Diesel (160 CV) ed 2.0 Turbo Benzina (200 CV), AT8. Per la Stelvio è disponibile anche il 2.2 Turbo Diesel da 190 CV, in abbinamento alla trazione integrale Q4.

Infine i prezzi. Giulia Sport-Tech è offerta ad un prezzo di listino a partire da 42.700 € e viene proposta in occasione del lancio ad un prezzo promozionale a partire da 35.900, mentre la Stelvio Sport-Tech, a listino da 48.200 euro, viene proposta in occasione del lancio ad un prezzo promozionale da 41.000 euro.

