Alfa Romeo accende la Mille Miglia 2019

È partita oggi da Brescia la Mille Miglia: in testa al gruppo l’Alfa Romeo 1900 Sport Spider del 1954, Guest Car ufficiale della manifestazione con il numero di gara 1000. Al via anche Antonio Giovinazzi, il giovane pilota italiano della scuderia “Alfa Romeo Racing”: dalla Formula 1 all’omonima serie speciale della Giulia Quadrifoglio per un emozionante bagno di folla

di Daniele Cornil

Enzo Ferrari la definì “la corsa più bella del mondo”. La Mille Miglia, che ha preso il via oggi da Brescia, è sicuramente la più gloriosa gara mai disputata su strada aperta (Brescia-Roma-Brescia). A questa 37esima edizione storica della gara l’Alfa Romeo, Automotive Global Partner e casa automobilistica più rappresentata (con la bellezza di 44 vetture in gara), si presenta al “via” con alcune preziose vetture appartenenti al Museo Storico aziendale. In testa al gruppo, con il numero di gara 1000, l’Alfa Romeo 1900 Sport Spider del 1954, Guest Car ufficiale della manifestazione. Con il numero 59, è sfilata l’Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928. A chiudere il terzetto ufficiale l’Alfa Romeo 1900 Super Sprint numero 237. Questi capolavori di stile e di meccanica rendono omaggio alla leggenda, che lega indissolubilmente il Biscione alla Mille Miglia. Perché proprio sul tracciato Roma-Brescia-Roma, fra il 1927 e il 1957, l’Alfa Romeo ha scritto pagine indimenticabili dell’automobilismo sportivo, stabilendo record assoluti (11 successi, di cui 7 consecutivi dal 1932 al 1938).

Accanto alle vetture che hanno scritto la storia, il Biscione schiera il “top” dell’attuale produzione di serie. Antonio Giovinazzi, pilota italiano della scuderia “Alfa Romeo Racing”, è partito con la carovana a bordo dell’Alfa Romeo Giulia in serie speciale a tiratura limitata “Alfa Romeo Racing”, caratterizzata dall’esclusiva livrea che rende omaggio alla monoposto Alfa Romeo Racing C38. Emozioni garantite per tutti, perché in questi giorni (17-19 maggio) lo stand Alfa Romeo in piazza Duomo a Brescia accoglierà il pubblico con test drive della gamma attuale e l'apertura serale di sabato 18 in occasione della "Notte Bianca" che animerà il centro storico. Esposizione e test drive delle vetture anche a Bologna in piazza Galvani, (17 -18 maggio).

Sono dunque davvero numerose le opportunità per ammirare i modelli del Marchio, oltre a vederli percorrere le 1000 miglia “imperiali” del percorso di gara. Per chi invece preferisse seguire le avvincenti tappe della Mille Miglia attraverso il proprio smartphone, pc o tablet saranno disponibili i canali social ufficiali Alfa Romeo ed FCA Heritage su Facebook, Instagram e YouTube, che ogni giorno diffonderanno tutte le emozionanti fasi della “corsa più bella del mondo”.

