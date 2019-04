Abarth vince il tour de corse

Anniversario sul podio. Non poteva esserci modo migliore di spegnere 70 candeline per Abarth, se non quello di vincere ancora una volta. Così è stato al Rallye Tour de Corse, valido per il Campionato Mondiale Rally e seconda prova della Coppa FIA R-GT, dove l’Abarth 124 rally degli italiani Enrico Brazzoli e Manuel Fenoli si è infatti imposta precedendo i polacchi Petr Nesetril e Jiri Cernoch. Terzo posto per un’altra Abarth 124 del team Bernini Rally, condotta dagli italiani Alberto Sassi e Fabio Cangini.

Per Brazzoli questo è il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto nel Rallye di Montecarlo e ora il pilota italiano è primo a punteggio pieno nella classifica della Coppa FIA R-GT. Nel difficile percorso del Tour de Corse Brazzoli ha dominato la categoria, imponendosi in tutte le 12 prove speciali disputate. La sua Abarth 124 rally ha permesso di ottenere un risultato importante per il campionato, che si articola su 8 gare. Il prossimo appuntamento è il Rallye di Sanremo, in programma in Liguria il 12 e il 13 aprile.

"Una vittoria emblematica – ha detto Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth brand – che capita proprio nel giorno dell’anniversario della fondazione dell’Abarth e ci ricorda gli oltre 10.000 successi assoluti e di categoria ottenuto dai piloti che correvano e corrono oggi sulle vetture dello Scorpione. In passato erano le Abarth 595, 695, 750, 850, 1000 della categoria Turismo e le Gran Turismo e Sport, oggi la vettura vincente per i piloti privati è l’Abarth 124 rally che, nelle sue prime due stagioni di corse, ha ottenuto i successi di categoria, vincendo nel 2018 la Coppa FIA R-GT".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata