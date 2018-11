Abarth: ultimo weekend della stagione per la 124 Rally

Fine settimana ad alto tasso di adrenalina in Francia, nel Rallye du Var e in Spagna, nel Campionato rally Asfalto. In campo cinque Abarth 124 rally a giocarsi da protagonista questa fine di stagione.

Il Rallye du Var è l’ultima prova del Campionato Francese Rally e si articola su 3 tappe. La prima scatta da Saint Maxime alle ore 13,00 di venerdì 23 novembre e si conclude alle ore 19,05 della stessa giornata; sabato la seconda tappa, con partenza alle ore 6,50 e arrivo alle 16,45; domenica la terza e ultima frazione di gara, con il via alle 5,50 e arrivo finale alle 9,20. In totale i concorrenti affrontano un percorso interamente su asfalto lungo 629 km, 192 dei quali di velocità, ripartita su 14 prove speciali. Prima del weekend di gara il vincitore della Coppa FIA R-GT, Raphael Astier, nell’ambito dell’Abarth 124 rally Selenia International Challenge, riceverà come premio la nuova Abarth 124 rally con cui prenderà parte all’ultima gara stagionale.

Nello stesso weekend si chiude anche il , con gli iberici Alberto Monarri e Rodrigo Sanjuán già matematicamente vincitori della Coppa riservata alle 2 Ruote Motrici con l’Abarth 124 rally del Team SMC Junior Motorsport. Il Rally Comunidad de Madrid sarà per loro la passerella d’onore dopo una stagione che li ha visti brillare con risultati di rilievo assoluto. La gara parte dal circuito di Jarama, venerdì 23 novembre alle ore 11,30 e si conclude il giorno successivo alle ore 16,36. Il percorso misura 696 km, con 9 prove speciali per un totale di 143 km di velocità.

