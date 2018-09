Torna la Targa Florio Classica. Abarth sarà lo sponsor

di Daniele Cornil

Voluta, finanziata e organizzata nel 1906 dal magnate palermitano Vincenzo Florio con lo scopo di istituire un "criterio pratico ed esatto pevalutare la vettura da viaggio", la "Targa Florio" è la gara più antica del mondo. Quest anno approda alla 102esima edizione e vienecelebrata con la "Targa Florio Classica", in agenda dal 4 al 7 ottobre in Sicilia: una competizione di regolarità dedicata alle auto storiche. Organizzata dall'AC Palermo, in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia, quest'anno la manifestazione vede la partecipazione, in qualità di Main Sponsor, del marchio Abarth, che vanta un legame speciale con la "cursa".

A questo proposito, FCA Heritage ha selezionato tre esemplari Abarth della propria collezione per gareggiare nella Targa Florio Classica: l'Abarth 2400 coupé (1964), l'Autobianchi A112 Abarth 58 HP (1974) e la Fiat 500 (1974) elaborata con la nuova "Cassetta di Trasformazione Abarth Classiche 595". Ciascuna rappresenta una delle tre grandi "categorie" di produzione di vetture stradali da parte del marchio: infatti, la 2400 carrozzata da Allemano è l'esempio concreto dell'abilità di Abarth quale costruttore in proprio di vetture granturismo di fascia alta; così come la grintosa A112 ricorda l'ingresso di Abarth nel Reparto Corse Fiat, dopo l'acquisizione della Casa dello Scorpione nel 1971. Infine, la scattante Fiat 500, elaborata con la nuova cassetta di trasformazione 595 realizzata da FCA Heritage, rende omaggio a quel glorioso periodo in cui Abarth ha dato vita alle famose elaborazioni di vetture Fiat di piccola cilindrata.

Inoltre, per celebrare il 110° anniversario dalla nascita di Carlo Abarth (Vienna, 15 novembre 1908 - 23 ottobre 1979), l'evento siciliano si arricchisce della presenza di due figure simboliche per il marchio: Anneliese Abarth, che farà la passerella di partenza sulla 2400 Coupé appartenuta al marito, e Eris Tondelli, storico pilota e collaudatore Abarth, che si occupò dello sviluppo delle 595 negli anni Sessanta e che parteciperà al volante della Fiat 500 elaborata con la replica della cassetta di trasformazione. Inoltre, in piazza Verdi a Palermo sarà esposta la gamma attuale del marchio Abarth mentre nella rinomata Mondello sarà possibile testare alcuni modelli dello Scorpione.

In concomitanza con la Targa Florio, più precisamente nei giorni 1, 2 e 3 ottobre, FCA Heritage ha organizzato al Motor Village di Palermo una sessione speciale di certificazione di autenticità, destinata a tutti i proprietari siciliani di auto storiche Abarth e Lancia. Gli esperti del Dipartimento saranno a disposizione di collezionisti ed appassionati interessati a conoscere meglio le attività ed i servizi erogati da Heritage. È possibile prendere un appuntamento scrivendo direttamente a FCA Heritage (heritage@fcagroup.com).

