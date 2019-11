Abarth Rally Cup, in Ungheria trionfa Andrea Nucita

Andrea Nucita si è aggiudicato l'Abarth Rally Cup, la competizione riservata alle Abarth 124 Rally che si disputa nel Campionato Europeo ERC.

Il pilota siciliano, insieme al suo navigatore Bernardo Di Caro, equipaggio italiano del team Bernini Rally, ha conquistato il titolo a Nyíregyh za, in Ungheria, dopo un weekend di dure prove speciali. Nonostante un inizio in salita a causa di un problema tecnico, Nucita non si è risparmiato arrivando a conquistare il gradino più alto del podio, la coppa e i 30mila euro in palio.

"Abbiamo raggiungo un risultato importantissimo. Con il mio team ci abbiamo lavorato tanto, ho ricevuto tanto supporto dai miei copiloti e da tutta la squadra Abarth", ha raccontato il pilota dopo la gara.

Il percorso di 1.001 km, di cui 211,50 ripartiti su 14 prove speciali, ha messo alla prova i partecipanti con tracciati asfaltati molto veloci e tecnici, strade strette di campagna e tornanti nei boschi. La sfida è stata resa più estrema dalle condizioni meteo: pioggia e vento hanno sferzato i terreni di gara rendendoli più insidiosi e sfidando la tenuta degli pneumatici. "La competizione è stata impegnativa ma, come ho già detto, l'Abarth tiene bene su tutti i terreni quindi siamo riusciti comunque a gestire bene la situazione", ha precisato Nucita, reduce da una stagione che lo ha visto trionfare sugli sterrati della Lettonia e della Polonia e sull'asfalto della Repubblica Ceca.

A completare il podio dell'Abarth Rally Cup, il pilota polacco Dariusz Polonski, che fino all'ultimo ha dato battaglia al vincitore. "Correre con Abarth per me è fantastico. Solo il nome evoca un'emozione bellissima - ha spiegato Nucita - quindi sono molto contento di gareggiare con questa vettura". Lo Scorpione ha punto ancora.

