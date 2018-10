Abarth, nella tana dello Scorpione

La 124 Rally vince il Campionato Mondiale R-GT con tre gare di anticipo. La nuova 595 Model Year esordisce alla Targa Florio, in Sicilia. Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth brand, ci parla della doppia anima del Marchio, vincente in pista e sui principali mercati europei (a fine settembre +14% in Italia rispetto all'anno precedente e +22% all'estero).