Abarth, la 124 Rally regina delle corse

di D.Co.

Abarth 124 Rally senza rivali. Arrivano due nuovi successi di categoria ottenuti sullo sterrato del della Lettonia (Liepaja), e sull’asfalto del Rally 2 Valli, in Italia. Salgono così a 36 i primati nella categoria R-GT firmati dallo Scorpione in 12 diversi campionati internazionali.

In Lettonia Simone Tempestini e Sergiu Itu (ROM) hanno condotto una strategia di corsa che ha permesso loro di aggiudicarsi il titolo continentale nell’ambito del Selenia International Challenge, dopo il successo di categoria ottenuto nel Rally di Polonia e il secondo posto in Repubblica Ceca. Il team Bernini Rally festeggia così la conquista di un titolo prestigioso, con Tempestini, giovane promessa italiana che, molto soddisfatto, all’arrivo ha dichiarato: “E’ stata una gara molto difficile. La prima tappa non è andata bene ma, nella seconda nonostante il fondo particolarmente scivoloso ci siamo riscattati! Ottenendo buoni riscontri cronometrici nelle veloci prove speciali . Il nostro obiettivo oggi era di aggiudicarci il Trofeo Abarth e il ricco premio finale”.

A Verona, nel rally 2 Valli, ultima prova del Campionato Italiano, un’altra Abarth 124 rally del team Bernini Rally, condotta dal giovanissimo italiano Andrea Modanesi con Roberto Mometti, si è imposta nella sua classe. “E’ stata una stagione particolare –ha detto Modanesi- nella quale ho cercato di maturare esperienza in condizioni di guida diverse. La vettura mi ha assecondato permettendomi di portare a termine gare impegnative con il Tour de Corse mondiale e di aggiudicarmi il primo posto sugli sterrati del Rally San Marino e dell’Adriatico, oltre che qui.”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata