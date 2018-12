Abarth: gioco al rilancio per il 2019

di Daniele Cornil

Dopo una stagione ricca di successi, culminati con la conquista della Coppa FIA R-GT, del Campionato Europeo Rally e di 11 campionati nazionali di categoria, l’Abarth 124 Rally punta a rimanere protagonista anche per la prossima stagione agonistica e difendere i titoli conquistati. L’impegno in ambito internazionale sarà nell’ERC al cui interno vivrà il campionato monomarca Abarth Rally Cup 2019, articolato su sei gare: Rally Islas Canarias (Spagna), 2-4 maggio, asfalto; Rally Liepāja (Lettonia, 24-26 maggio, terra; Rally Poland (Polonia, 28-30 giugno); Rally di Roma Capitale (Italia, 19-21 luglio); Barum Czech Rally Zlín (Repubblica Ceca, 16-18 agosto) e Rally Hungary (Ungheria, 1-3 novembre).

Sono previste due superfici di gara, terra e asfalto, che si adattano perfettamente alle caratteristiche della spider dello Scorpione, vettura che si è dimostrata competitiva e affidabile su tutti i tipi di terreni. Anzi, è proprio dove il percorso si snoda su fondi a scarsa o difficile aderenza che l’Abarth 124 ha mostrato le sue eccellenti doti di guidabilità, trazione, equilibrio risultando, in molte occasioni, di essere più veloce delle concorrenti a trazione integrale. Proprio queste esperienze hanno portato i tecnici Abarth a sviluppare ulteriormente e far maturare il progetto dal punto di vista prestazionale. Oggi la 124 rally è pronta ad affrontare e a essere protagonista in qualunque gara e su tutti i tipi di terreni. L’Abarth 124 rally è ora disponibile al prezzo di 11.000 euro inclusa la fee di partecipazione al campionato ERC.

"L’Abarth 124 rally in solo due stagioni si è affermata come l’auto da battere nella classe R-GT – ha detto Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat & Abarth Brands - regalando emozioni lungo le strade e vittorie su tutti i terreni. Rally come il Montecarlo e il Tour de Corse sono stati il suo terreno di caccia: nel Principato la 124 Abarth si è inserita tra le WRC nella prova speciale più dura della corsa segnando il 4° tempo assoluto. In Corsica, la 124 rally non solo ha vinto ma le quattro auto in gara sono arrivate sotto la bandiera a scacchi una dopo l’altra. L’anno prossimo vogliamo migliorare i risultati di quest’anno, continuando ad essere protagonisti a livello internazionale nell’ERC con una nostra Cup".

"Il racing fa parte da sempre dell’identità di Abarth – ha precisato Napolitano - e ne incarna i valori e la partecipazione alle corse permette di rinsaldare questo legame con la storia e con il futuro di Abarth. Inoltre ci consente di testare le novità tecniche e tecnologiche nelle condizioni più severe di sviluppo per il loro successivo travaso sui modelli di serie, perché vogliamo offrire ai nostri clienti prodotti sempre più performanti e affidabili".

L’Abarth Rally Cup 2019 è inserita nell’ambito del FIA-ERC, Campionato Europeo Rally. II team e i piloti saranno supportati sui campi di gara direttamente da Abarth inoltre, all’interno del “villaggio dello Scorpione”, troveranno spazio le aree assistenza destinati ai team privati, l’hospitality e il van Abarth con il servizio ricambi. Oltre che nell’Abarth Rally Cup la vettura, potrà partecipare a tutte le gare FIA e nei campionati nazionali che ammettono la categoria R-GT. Piloti e team possono in questo modo ottimizzare l’investimento puntando ad aggiudicarsi i cospicui premi della Cup, partecipando nella stessa stagione ad altri campionati nazionali e internazionali. Spettacolo ed emozioni sono garantiti agli amanti dello Scorpione che, sui campi di gara, avranno modo di vivere la loro passione parlando con piloti, sedendo al loro fianco durante i weekend di gara, provando le auto di produzione disponibili per i test drive, vedendo da vicino come la tecnologia viene trasportata dalle gare alla “strada”. Un esempio è la nuova Abarth 124 GT, la serie speciale dotata di un hard top tecnico, leggero e sicuro, l’unico sul mercato totalmente in fibra di carbonio, proprio come quello montato sulla versione da rally.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata