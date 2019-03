Abarth: al via le iscrizioni per il campionato 2019

Si aprono le iscrizioni all’Abarth Rally Cup 2019, il campionato monomarca all’interno dell’ERC riservato alle Abarth 124 rally, articolato su 6 gare tutte valide per l’European Rally Championship nella classe R-GT

di Daniele Cornil

Sono aperte le iscrizioni dell’Abarth Rally Cup 2019, il campionato monomarca riservato ai piloti che sceglieranno l’Abarth 124 rally per partecipare al prestigioso European Rally Championship 2019.

All’interno della classifica ERC2 ci sarà una classifica dedicata alle vetture iscritte all’Abarth Rally Cup 2019. Sei gli appuntamenti in agenda: Rally Islas Canarias (Spagna), 2-4 maggio, asfalto; Rally Liepāja (Lettonia), 24-26 maggio, terra; Rally Poland (Polonia), 28-30 giugno, terra; Rally di Roma Capitale (Italia), 19-21 luglio, asfalto; Barum Czech Rally Zlín (Repubblica Ceca), 16-18 agosto, asfalto; Rally Hungary (Ungheria), 8-10 novembre, asfalto.

L’iscrizione all’Abarth Rally Cup costa 3.000 euro (IVA esclusa) per tutte e sei le gare e comprende anche un set completo di abbigliamento sia per la gara si per il tempo libero. È possibile iscriversi anche ai singoli eventi al costo di 650 euro (IVA esclusa) ciascuno.

E’ previsto un ricco montepremi per i primi quattro classificati di ciascuna gara: al primo classificato 12.000 euro, 10.000€ al secondo, 8.000€ al terzo e 4.000 € più 4 pneumatici Pirelli da competizione al quarto. Al vincitore dell’Abarth Rally Cup 2019 a fine stagione andrà un premio di 30.000 €. Inoltre il brand supporterà i team privati sui campi di gara con un’area hospitality e con il servizio ricambi nel parco assistenza a disposizione dei partecipanti. A questo è abbinato il supporto tecnico, con la presenza di ingegneri e tecnici in grado di supportare gli equipaggi dell’Abarth Rally Cup 2019.

