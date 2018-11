Abarth 124 regina di Spagna

Il coupé dello Scorpione conquista in anticipo il Campionato Spagnolo Rally Asfalto nella categoria 2 ruote motrici

Una stagione da indimenticabile quella dell'Abarth 124 rally che, dopo aver dominato la classifica del Campionato Mondiale Coppa FIA R-GT con quattro vittorie nelle cinque gare disputate, ha conquistato matematicamente anche il Trofeo 2 Ruote Motrici del Campionato Spagnolo Rally Asfalto con gli spagnoli del Team SMC Junior Motorsport Alberto Monarri e Rodrigo Sanjuán.

L'equipaggio iberico, già campione, parteciperà al Rally la Nucia, penultima prova del campionato spagnolo in programma il prossimo venerdì 9 e sabato 10 novembre, per ulteriormente impreziosire il palmares stagionale con l'obiettivo di conquistare un nuovo piazzamento di rilievo nella classifica assoluta come già avvenuto nel rally de Ourense, quarto posto assoluto, nel Sierra Morena (quinto) e Villa de Adeje (sesto).

Il Rally la Nucia parte da Alicante venerdì 9 novembre alle 19,00 e si conclude sabato 10 alle 21,00, dopo che i concorrenti avranno affrontato un percorso lungo 571 km con 11 prove speciali per un totale di 175 km di velocità.

