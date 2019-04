Abarth 124 Rally vince a Sanremo

Terza vittoria consecutiva per il coupé dello Scorpione in categoria FIA R-GT

Tre gare, tre successi: questo lo score dell’Abarth 124 rally del team Bernini Rally, condotta dagli italiani Enrico Brazzoli e Manuel Fenoli che si aggiudicano il Rallye Sanremo dopo avere vinto anche le due gare precedenti, il Montecarlo e il Tour de Corse. La classifica vede quindi l’equipaggio italiano al comando, con il massimo punteggio. La corsa si è rivelata più difficile del previsto a causa dell’estrema variabilità delle condizioni meteo e la lunghezza delle prove speciali. In entrambe le tappe i concorrenti hanno trovato pioggia, asciutto e insidiosi tratti umidi nel sottobosco, che hanno reso difficile la scelta degli pneumatici, condizioni che peraltro esaltano le doti di handling, le performance e l’affidabilità della 124 rally.

"Non è stata una gara facile per noi - ha detto Enrico Brazzoli - sicuramente le condizioni del tempo non sono state favorevoli ma l’importante era terminare questa difficile gara e consolidare la prima posizione in campionato. Siamo in ogni caso molto soddisfatti del risultato".

Il prossimo appuntamento della Coppa FIA R-GT è il Rally INA-Delta, in programma in Croazia dal 7 all’8 giugno. Inoltre il primo weekend di maggio si correrà il Rally Islas Canarias, prima prova dell’ERC, il Campionato Europeo Rally, che sarà anche il kick off dell’Abarth Rally Cup 2019, il monomarca dedicato alle Abarth 124 rally.

