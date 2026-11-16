Accadde oggi – 16 novembre 1929: nasce la Scuderia Ferrari

Il 16 novembre 1929 è una data importante per l’Italia e il mondo dei motori. A Modena, nello studio del notaio Alberto Della Fontana, nasceva la Scuderia Ferrari, destinata a diventare uno dei simboli più riconoscibili dell’automobilismo mondiale. Una storia che affonda le proprie radici nella passione di un uomo, Enzo Ferrari, per il quale il mondo delle corse rappresentava molto più di una semplice competizione.

La vita di Enzo Ferrari

Nato a Modena il 18 febbraio 1898, Enzo Ferrari scopre il fascino delle gare automobilistiche quando ha appena dieci anni. Il 6 settembre 1908, accompagnato dal padre e dal fratello, assiste alla Coppa Fiorio, nei pressi di Bologna. È un incontro destinato a segnare profondamente il suo futuro: da quel momento nasce il sogno di diventare pilota, una passione alla quale affiancherà negli anni anche l’interesse per il giornalismo e la scrittura. Dopo la Prima guerra mondiale si trasferisce a Milano, dove trova lavoro presso la CMN, una piccola fabbrica automobilistica nella quale ricopre anche il ruolo di collaudatore. Il debutto agonistico arriva il 5 ottobre 1919, alla Parma-Poggio Berceto. Quattro anni più tardi conquista il Circuito del Savio, un successo che segna anche un incontro fondamentale per la sua storia: quello con la madre di Francesco Baracca, l’eroe dell’aviazione italiana durante la Grande Guerra. Colpita dal coraggio del giovane pilota, la donna gli affida il simbolo che aveva contraddistinto il figlio sui propri aerei: il Cavallino rampante. Un emblema destinato a diventare, negli anni, un’icona conosciuta in ogni angolo del pianeta.

La Scuderia Ferrari

Il progetto della Scuderia Ferrari prende forma il 12 ottobre 1929, durante le celebrazioni per il record mondiale di velocità conquistato a Cremona da Baconin Borzacchini. In quell’occasione Enzo Ferrari, insieme ad Alfredo Caniato e Mario Tadini, getta le basi per la nascita di una nuova realtà sportiva. Il passaggio decisivo arriva il 16 novembre, quando la società viene costituita ufficialmente davanti al notaio Alberto Della Fontana. Il 29 novembre giunge anche l’omologazione del tribunale. La Scuderia nasce con l’obiettivo di acquistare automobili da corsa Alfa Romeo e partecipare alle competizioni inserite nei calendari sportivi nazionali. Alla presidenza viene nominato Mario Tadini, mentre tra i componenti figurano Enzo Ferrari, Alfredo e Augusto Caniato e Ferruccio Testi, insieme ad Alfa Romeo e Pirelli. Da quell’atto notarile, nato dall’ambizione e dalla passione di un gruppo di uomini, prende avvio un’avventura destinata a superare ogni confine. Novantasette anni dopo, Ferrari continua a rappresentare un patrimonio di storia, competizione, innovazione e identità italiana.