La 1ª Rievocazione del Giro di Lombardia: due giorni di storia, passione e paesaggi indimenticabili

Settantacinque anni dopo il primo storico Giro di Lombardia in Lambretta, il Lambretta Club Milano ha riportato in vita lo spirito di quella straordinaria impresa con la 1ª Rievocazione del Giro di Lombardia, un evento che ha saputo unire memoria, turismo e autentica passione per lo scooter simbolo del Made in Italy. L’iniziativa ha voluto rendere omaggio al leggendario Giro dell’8 luglio 1951, quando ben 573 concorrenti affrontarono i 437 chilometri del percorso lombardo, dando vita alla più grande manifestazione motoristica di massa dell’epoca. A distanza di 75 anni, quello stesso spirito di avventura è tornato a vivere sulle strade della Lombardia grazie a una manifestazione pensata non come una semplice rievocazione storica, ma come un vero viaggio attraverso il tempo, il territorio e la cultura motoristica italiana.

Alla partenza si sono presentati 55 equipaggi, provenienti prevalentemente dalla Lombardia, ma con una significativa partecipazione anche da altre regioni italiane: Piemonte, Veneto, Triveneto, Emilia-Romagna con equipaggi arrivati anche dalle province di Parma e Modena, e dalle Marche. Una presenza che ha confermato il forte interesse suscitato dall’iniziativa ben oltre i confini regionali. Proprio dalle Marche è arrivato anche Stefano Cecarini, Vicepresidente Nazionale del Lambretta Club d’Italia, che ha voluto essere presente personalmente a questa prima edizione, sottolineando il valore dell’evento e il legame che unisce tutti gli appassionati Lambretta a livello nazionale.

Nel corso delle due giornate gli equipaggi hanno affrontato un percorso complessivo di quasi 425 chilometri, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della Lombardia: laghi, passi alpini, vallate storiche e borghi ricchi di tradizione. Un itinerario studiato per valorizzare non solo il piacere della guida, ma anche il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico della regione. La manifestazione ha preso il via da Concorezzo, dove nella mattinata di sabato 18 luglio i partecipanti si sono ritrovati per la colazione e le ultime preparazioni prima della partenza. Il gruppo ha quindi raggiunto il Lago di Lecco, dirigendosi verso Varenna, da dove è iniziata una delle parti più spettacolari del percorso: la salita lungo la Scenic Route 65 e il Passo Agueglio, una strada panoramica conosciuta per le sue pendenze impegnative e per gli straordinari panorami che collegano il lago di Como alla Valsassina, raggiungendo quota 1.173 metri sul livello del mare.

Dopo la salita, gli equipaggi hanno raggiunto il Rifugio Cainallo, situato a 1.300 metri nel territorio di Esino Lario, all’interno del Parco delle Grigne, dove si è svolta la pausa pranzo immersi nello spettacolare ambiente alpino. Nel pomeriggio il viaggio è ripreso attraversando alcune delle vallate più caratteristiche delle Orobie lombarde: Valsassina, Passo Culmine San Pietro, Val Taleggio, Val Brembana e Val Serina, un susseguirsi di strade panoramiche e paesaggi capaci di regalare emozioni a ogni curva. L’arrivo a Serina, con la sistemazione presso l’Hotel Rosalpina, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata. Qui il gruppo ha ricevuto la visita di Ugo Gambardella, Vicepresidente dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI), che ha voluto portare una significativa presenza istituzionale dell’ASI alla manifestazione.

La partecipazione del Vicepresidente ASI ha rappresentato un importante riconoscimento per il valore storico e culturale della rievocazione, confermando il ruolo della Lambretta come patrimonio del motorismo storico italiano. La serata è proseguita con la cena conviviale, durante la quale i partecipanti hanno potuto apprezzare i sapori autentici della tradizione lombarda: dai casoncelli alla polenta taragna, dalle specialità a base di funghi fino ai piatti di selvaggina, in un percorso gastronomico capace di raccontare le tradizioni e i sapori del territorio.

Un momento particolarmente significativo è stata la cerimonia di premiazione, durante la quale tutti gli equipaggi femminili hanno ricevuto una targa commemorativa della 1ª Rievocazione del Giro di Lombardia, un riconoscimento simbolico dedicato alla loro partecipazione e alla passione con cui hanno contribuito al successo della manifestazione. La domenica mattina gli equipaggi hanno lasciato Serina dirigendosi verso la Val Brembana, affrontando una delle salite più affascinanti dell’intero percorso: il Passo San Marco, posto a 1.992 metri di quota, storico collegamento tra la Val Brembana e la Valtellina. Un luogo ricco di storia, dove ancora oggi sono visibili le testimonianze della presenza della Repubblica della Serenissima, che costruì questa importante via di comunicazione per favorire gli scambi commerciali con le vallate svizzere. Sul versante orobico si trova anche il Rifugio Ca’ San Marco, uno dei più antichi rifugi alpini, edificato nel 1593 e per secoli punto strategico per il controllo dei traffici attraverso le Alpi.

Dopo la discesa verso Morbegno, il gruppo ha raggiunto il ristorante valtellinese La Brace, dove il pranzo ha rappresentato un’occasione per apprezzare i prodotti tipici della valle, tra cui gli immancabili pizzoccheri artigianali, autentica espressione della tradizione gastronomica valtellinese. Proprio qui si è svolta la cerimonia di premiazione finale, durante la quale tutti gli equipaggi hanno ricevuto una medaglia commemorativa e un attestato di partecipazione alla 1ª Rievocazione del Giro di Lombardia, un riconoscimento simbolico che testimonia la partecipazione e il senso di appartenenza a un evento destinato a entrare nella storia del Lambretta Club Milano. Nel pomeriggio è iniziato il rientro lungo il versante manzoniano del Lago di Lecco, attraversando luoghi che richiamano le atmosfere de I Promessi Sposi, per poi proseguire attraverso la Brianza, tra colline, ville storiche e paesaggi suggestivi, fino al ritorno verso Milano.

La 1ª Rievocazione del Giro di Lombardia, nata per celebrare il 75° anniversario della manifestazione originale, non è stata soltanto un raduno turistico, ma un autentico viaggio nella memoria della Lambretta e della Lombardia. Due giorni vissuti intensamente, lungo strade che ancora oggi sanno raccontare storie di uomini, passioni e libertà. Il successo dell’iniziativa ha confermato la volontà del Lambretta Club Milano di trasformare questo appuntamento in un evento biennale, capace di far scoprire angoli nascosti e straordinari del territorio lombardo, mantenendo viva una delle pagine più affascinanti della storia del motorismo italiano. Perché il Giro di Lombardia in Lambretta non appartiene soltanto al passato: è una storia che continua a viaggiare sulle strade di oggi, con lo stesso entusiasmo e lo stesso spirito di avventura dei pionieri del 1951.