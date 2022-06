Dal 15 al 18 giugno si corre la 1000 Miglia, la storica sfilata delle più prestigiose vetture d’epoca che attraversano paesaggi d’eccellenza

Sostenere la Ricerca medico-scientifica significa guardare al futuro. Con l’obiettivo di coinvolgere sempre più persone nella missione comune di rendere i tumori ogni giorno più curabili, torna per il secondo anno l’iniziativa 1000 Miglia Charity 2022 per la Ricerca.

Dal 15 al 18 giugno si corre la 1000 Miglia, la storica sfilata delle più prestigiose vetture d’epoca che attraversano paesaggi d’eccellenza, con il via da Brescia fino a Roma e ritorno. Godendo di un grandissimo seguito, ogni anno la 1000 Miglia attira migliaia di appassionati e molte personalità della politica, della cultura e dello spettacolo in grado di alimentare le passioni di un pubblico sempre più vasto, di valorizzare territori e suscitare emozioni.

Ad affiancare la gara d’auto d’epoca per eccellenza scenderà ancora in pista la speciale pink car della Fondazione Ieo-Monzino. Sarà un team di sole donne a guidare una Lamborghini Huracán Evo, per l’occasione wrappata appunto completamente di rosa.

Cinque le speciali pink driver che durante la corsa, con la loro esuberanza e il loro calore, inviteranno alle donazioni con appelli di sensibilizzazione in sostegno della Fondazione Ieo-Monzino, per supportare la ricerca oncologica e in particolare il Women’s Cancer Center, il centro multidisciplinare e multifunzionale a misura di donna dello Ieo: sono Paola Barale, Victoria Cabello, Arisa, Warly Tomei (board member della Fondazione Ieo-Monzino, ideatrice dell’iniziativa) e la dottoressa Viviana Galimberti, direttore di Senologia Chirugica dello Ieo, grande appassionata di auto e di guida veloce. Ad affiancare Victoria Cabello durante la sua tappa sarà l’amico Paride Vitale, e per un giorno si riformerà la mitica squadra che ha trionfato nell’ultima edizione di Pechino Express.

Chiunque potrà sostenere il progetto facendo una donazione libera attraverso la pagina di crowdfunding dedicata che verrà comunicata anche grazie alla generosità delle testimonial di 1000 Miglia Charity 2022 per la Ricerca.

In occasione della 1000 Miglia è stata attivata anche un’asta speciale – ospitata sulla piattaforma CharityStars – dove sarà possibile acquistare lotti di valore fino al 18 giugno, contribuendo anche da lontano a questa importante raccolta fondi. Il Women’s Cancer Center è il primo centro in Italia riservato al mondo dei tumori femminili nella sua globalità: dalla gestione del rischio di ammalarsi, alla diagnosi precoce, alle terapie, fino al reinserimento nella quotidianità con il recupero del progetto di vita individuale. È dunque “un posto per la donna”, dedicato alla salute femminile nel suo insieme. L’obiettivo finale è che, una volta varcata la soglia del centro, la donna si affidi a chi la prende in carico, senza dover pensare ad altro che al proprio benessere.

Ed è grazie a iniziative come questa che è possibile continuare a sostenere lo Ieo che lotta contro il cancro da oltre 25 anni, per non smettere di combattere e un giorno poter vincere la sfida. Dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto, sottolineano gli organizzatori, ogni contributo ha un significato enorme che può fare la differenza.

