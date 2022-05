La gara del Campionato mondiale di monopattini elettrici si corre in Svizzera lungo le vie del centro di Sion, la squadra punta a migliorare la propria posizione in classifica

Il 28 maggio prende il via la seconda tappa dell’eSkooter Championship, il primo Campionato mondiale di monopattini elettrici. Lungo le vie del centro della cittadina svizzera di Sion, Helbiz affronterà la gara con il suo Racing Team, composto dai piloti ufficiali Sara Cabrini, Jordan Rand e Jamiel Guarchadi. La squadra ha registrato una buona posizione nella prima gara, tenutasi il 14 maggio a Londra, ed è motivata per il secondo appuntamento del campionato. E di certo farà tesoro dell’esperienza acquisita nella competizione inglese con un solo obiettivo: migliorare ulteriormente il proprio posizionamento in classifica.

Riflettori puntati su Helbiz S1-X, il monopattino da gara progettato da YCOM, una famosa azienda italiana della Motor Valley. La sua essenza di sportività si manifesta sia nel telaio in alluminio e fibra di carbonio sia nelle parti aerodinamiche prodotte da una nuova fibra naturale completamente riciclabile. Inoltre, il veicolo è dotato di sospensioni fisse, che sopportano le continue sollecitazioni in curva, e raggiunge una potenza di 12kW, grazie alla combinazione del doppio motore elettrico su entrambe le ruote. Quest’ultime sono da 6,5 pollici con gomme racing di diverse mescole, che consentono angoli di piega di oltre 45°, e assicurano accelerazioni istantanee ed una guida adrenalinica.

Partecipando all’eSC, dunque, Helbiz non solo è in grado di attirare un nuovo target di clienti e appassionati, ma anche di testare direttamente in pista, come avviene nella Formula 1, le nuove tecnologie che equipaggeranno poi i mezzi in sharing e in vendita. Il tutto all’insegna dei valori di sicurezza, sostenibilità e innovazione, ovvero i pilastri dell’azienda leader del settore di micromobilità. Incluse nell’abbonamento e disponibili per tutti gli utenti registrati, le gare dell’eSkooter Championship sono visibili sulla piattaforma Helbiz Live, in qualsiasi momento e su ogni device dotato dell’app specifica. Dunque, da ogni parte del mondo – ad eccezione di Australia e Brasile – i fan di questo nuovo sport potranno seguire i Gran Premi live e gli highlights del weekend di gara e, al tempo stesso, supportare i tre piloti professionisti dell’Helbiz Racing Team.

