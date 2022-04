Ancora una volta la Campania occupa la ben poco onorevole prima posizione con 20.499 furti auto. Seguono il Lazio con 13.050, la Puglia con 12.850, la Sicilia con 9.194. Per trovare una Regione del Nord occorre scendere fino al quinta posto, occupato dalla Lombardia con 8.024. Pertanto, Viasat suona l’allarme di “piena emergenza” per il territorio del centro-Italia e del Meridione.

Sul fronte dei ritrovamenti, lo studio evidenzia “notizie non confortanti”: in totale si sono recuperate poco più di 28 mila vetture, pari al 37,59 per cento dell’ammontare complessivo. I modelli più “gettonati”, già da diversi anni a questa parte, sono quelli di cilindrata medio-piccola: Fiat Panda, 500, Punto e Lancia Ypsilon. Che solitamente vengono rubato per mettere a segno ulteriori reati o per rivenderne i pezzi di ricambio.

Gli esemplari top di gamma e i suv (nel 2021 ne sono stati sottratti 1.273 e ritrovati appena il 34%) spariscono perlopiù su “commissione”. Quindi, vengono esportati all’estero: tra le mete si segnalano il Medio Oriente, la Serbia, la Bulgaria e la Romania. Fino a prima del conflitto bellico, pure la Russia rappresentava un importante “acquirente”.

“Dotare il proprio mezzo di un antifurto satellitare è oggi il sistema più efficace per contrastare l’illegalità. Stiamo parlando di piccoli dispositivi, altamente tecnologici, che geolocalizzando l’auto ne permettono, in caso di furto, un rapido recupero da parte delle Forze dell’Ordine” ha commentato il Presidente di Viasat Group, Domenico Petrone. “Negli ultimi anni i dispositivi Viasat sono diventati sempre più performanti e le statistiche ne testimoniano l’efficacia: minor rischio furto e un tasso di ritrovamenti delle auto rubate che si attesta intorno al 75% (più del doppio della media nazionale) con il Viasat BluTrack, sistema di localizzazione satellitare autoalimentato e autoinstallante”.