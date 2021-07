Il vasto pubblico italiano e internazionale della manifestazione potrà ammirare una selezione delle più innovative realizzazioni in ambito automotive, industrial e product design

Icona Design Group, azienda italiana di stile, debutta al Fuorisalone della Milano Design Week proponendo al pubblico un percorso espositivo nel cuore del distretto Tortona. Il vasto pubblico italiano e internazionale della manifestazione potrà ammirare una selezione delle più innovative realizzazioni in ambito automotive, industrial e product design che hanno caratterizzato il percorso di crescita dei primi 10 anni di attività dell’azienda, sempre ispirato dall’ambizione di immaginare e realizzare la forma che avrà il futuro.

Dalla prima concept car a guida completamente autonoma ai macchinari industriali ipertecnologici, belli oltreché funzionali; dallo svuota-tasche sanificante alla collana che permette di respirare un’aria frizzante e pulita come dopo un temporale; dalle stazioni multifunzione di ricarica smart al baobab tecnologico che produce acqua potabile dove non ci sarebbe: sono solo alcune delle visionarie opere realizzate da ICONA Design Group, in autonomia o in collaborazione con partner italiani e internazionali, che il pubblico del Fuorisalone potrà scoprire nella location T8, Torneria Tortona in Via Tortona 30, dal 5 al 10 settembre.

Ad attenderlo, un percorso che si snoda attraverso tre aree tematiche.

Icona Area: con i modelli visionari e pluripremiati progetti realizzati nel settore automotive, che fanno di ICONA un precursore dell’elettrico e della guida autonoma; sempre qui saranno visibili i modelli delle prime macchine utensili funzionali e belle, pensate per un’interazione uomo-macchina sempre più amichevole.

Sanification Area: debuttano al Fuorisalone i prototipi dei prodotti di sanificazione realizzati in joint venture con un’altra eccellenza Italiana: Sanixair, la startup ad alta innovazione tecnologica specializzata in sistemi per la sanificazione ambientale attraverso tecnologie all’avanguardia che riproducendo fenomeni naturali garantiscono un’aria microbiologicamente sicura in continuo.

Eco Area: ospiterà i progetti realizzati e in fase di progettazione nei settori della mobilità elettrica, sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico.

Il percorso circolare trasporterà esperti, appassionati e curiosi all’interno di una dimensione del design a 360°, la visione leonardesca che guida il team di ICONA: design come risposta alla funzionalità, aggregatore di competenze, motore di trasformazione e innovazione, ecosistema in cui uomo, tecnologia e ambiente dialogano armoniosamente ed efficientemente. Un design che parte sempre dall’uomo con le sue esigenze e che si integra già nella progettualità degli oggetti per contribuire a ideare soluzioni all’avanguardia che facilitino e rendano sempre più ottimale il suo rapporto con la tecnologia e il mondo circostante in continua evoluzione.

