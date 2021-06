Durante la giornata sono state consegnate le prime unità della Giulia GTA/GTAm, la nuova supercar del brand prodotta in soli 500 esemplari

I 111 anni di Alfa Romeo come occasione per ricordare la storia e guardare al futuro. Così Jean Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo, interpreta il compleanno del Biscione festeggiato al Museo storico di Arese (Milano). “Alfa Romeo non si deve mai dimenticare i 111 anni che ha già vissuto e si deve preparare per il futuro. Sarà elettrificata e sarà sempre innovativa”, dichiara Imparato sottolineando come il marchio sia un simbolo “che non si può gestire da Parigi ma dall’Italia”. Durante la giornata sono state consegnate le prime unità della Giulia GTA/GTAm, la nuova supercar del brand prodotta in soli 500 esemplari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata