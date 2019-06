Torna la pioggia: il meteo del 4 e 5 giugno

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi in Italia. Al Nord: nubi in progressivo aumento sulle aree alpine, prealpine e appenniniche nel corso del giorno con deboli rovesci o temporali associati soprattutto nel pomeriggio. I fenomeni risulteranno in locale sconfinamento sulle zone pianeggianti centroccidentali e tenderanno a terminare in nottata. Sulle restanti zone prevalenza di cielo poco nuvoloso o al più velato.

Centro e Sardegna: addensamenti nuvolosi a ridosso della dorsale appenninica e basso Lazio con deboli fenomeni convettivi pomeridiani, in successivo esaurimento serale. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree.

Sud e Sicilia: al mattino annuvolamenti su Campania e Puglia salentina con possibilità di locali riduzioni di visibilità sulla Campania e di isolate precipitazioni sulla parte meridionale della Puglia, mentre il cielo si mostrerà sgombro da nubi sul resto del settore meridionale. Nel corso del giorno nuvolosità in aumento soprattutto nelle zone interne e su rilievi appenninici, così nel pomeriggio deboli rovesci o temporali si manifesteranno a carattere sparso su entroterra campano e lucano, mentre saranno più isolati i fenomeni nelle zone interne delle restanti regioni. Su tutte le regioni le precipitazioni terminano in serata.

Temperature: minime in lieve aumento su Piemonte, Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, senza variazioni di rilievo altrove; massime in rialzo su Friuli-Venezia Giulia, Romagna, regioni centromeridionali adriatiche Campania, Basilicata, Calabria e isole maggiori; stazionarie sul resto del paese.

Le previsioni per domani. Al Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine con rovesci o temporali sparsi in intensificazione dal pomeriggio sulle aree alpine e prealpine centroccidentali con sconfinamento sulle zone pianeggianti di Veneto, Lombardia e Piemonte. Altrove prevalenza di cielo sereno.

Centro e Sardegna: addensamenti consistenti al mattino su Lazio e Abruzzo meridionali, con deboli fenomeni convettivi in esaurimento dal tardo pomeriggio; nella sera tornano gli annuvolamenti bassi sul settore centromeridionale laziale. Bel tempo sulle restanti aree, a parte spesse velature in arrivo sull'isola da fine giornata.

Sud e Sicilia: deboli rovesci e qualche temporale atteso al mattino sulla Puglia centromeridionale, mentre locali instabilità interesseranno ancora le zone interne e rilievi appenninici fino alle prime ore serali. Prevalentemente soleggiato sul resto del Meridione, a eccezione di addensamenti bassi e compatti che insisteranno sulle rimanenti zone della Campania e sulla Basilicata tirrenica.

Temperature: minime in lieve rialzo su Alpi orientali, Appennino, Sardegna centroccidentale, Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove; massime in leggera diminuzione sui rilievi piemontesi, più decisa su coste venete e Friuli-Venezia Giulia; in aumento al Meridione; stazionarie sul resto del paese.



