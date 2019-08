Temporali al Nord, bello al Centrosud: il meteo dell'1 e 2 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di oggi giovedì 1 agosto in Italia.

Nord: molte nubi sulle aree alpine e prealpine con deboli rovesci o temporali, in locale sconfinamento nella prima parte della giornata anche sulle zone pianeggianti; nella sera i fenomeni saranno più diffusi e frequenti sul Piemonte settentrionale e sulla Lombardia, mentre si attenueranno sui rilievi di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Cielo generalmente poco nuvoloso nelle altre zone, ma con copertura in intensificazione da fine giornata sulle regioni centrorientali.

Centro e Sardegna: transito di nubi medio-alte sull'isola, specie dal pomeriggio; bel tempo sul resto del centro.

Sud e Sicilia: giornata estiva con nuvolosità scarsa, a parte qualche innocuo annuvolamento basso e stratiforme al mattino lungo le coste tirreniche peninsulari.

Temperature: minime in lieve flessione su aree alpine di Lombardia e Trentino-Alto Adige, coste romagnole e nord Marche; in tenue rialzo su pianura piemontese, regioni meridionali adriatiche, Basilicata e Calabria e sulle due isole maggiori; stazionarie altrove; massime in aumento su gran parte del nord, Sardegna centroccidentale, Toscana, Puglia centromeridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia; in lieve diminuzione sul restante territorio sardo, nonchè lungo le coste marchigiane, abruzzesi e molisane; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di domani venerdì 2 agosto in Italia.

Nord: molte nubi sulle regioni alpine con rovesci e temporali da sparsi a diffusi, localmente anche di forte intensità, in estensione pomeridiana anche all'Emilia-Romagna. Dalla sera atteso un deciso miglioramento sulle regioni occidentali, Lombardia, settore emiliano, area Trentino-Alto Atesina e nord Veneto, con esaurimento delle precipitazioni ed ampi rasserenamenti, mentre ancora rovesci o temporali diffusi si attarderanno fino alle prime ore serali lungo le coste adriatiche.

Centro e Sardegna: cielo in generale caratterizzato dal passaggio di nuvolosità medio-alta ed alta, senza fenomeni associati, in diradamento dal tardo mattino sull'isola.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo con nuvolosità scarsa o del tutto assente.



Temperature: minime in aumento sulle aree alpine centroccidentali, regioni centrali tirreniche, Sicilia e Calabria meridionale, generalmente stazionarie altrove; massime in diminuzione al nord, Sardegna occidentale, Toscana, Umbria, Lazio settentrionale, aree interne dell'Abruzzo, aree costiere ioniche e Sicilia meridionale; in aumento sul resto del centro-sud; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.



