Tempo instabile: il meteo del 16 e 17 giugno

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per oggi in Italia. Al Nord: poche nubi ovunque. Dal primo pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle aree montuose con rovesci e temporali sparsi attesi su quelle di Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Liguria ed Emilia. Tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica, durante il pomeriggio, che potrà dar luogo a isolati rovesci sui rilievi toscani e quelli abruzzesi. Spesse velature in arrivo per fine giornata sull'isola.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento, se si eccettuano temporanei annuvolamenti, per nubi basse, lungo le coste tirreniche peninsulari, al primo mattino e in serata, e qualche velatura consistente sulla Sicilia nella prima parte della giornata.

Temperature: massime in calo sul Triveneto, al Sud e sulle regioni centrali adriatiche; in lieve aumento al Nord-Ovest; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Le previsioni per domani. Al Nord: la giornata inizialmente soleggiata evolverà all'insegna dell'instabilità pomeridiana, specie a ridosso dei rilievi, dove non mancheranno acquazzoni e temporali. Torna il sereno in serata.

Centro e Sardegna: bel tempo, a parte un temporaneo aumento della nuvolosità sulle aree interne, con sviluppo di rovesci e qualche temporale a ridosso delle zone appenniniche durante le ore più calde.

Sud e Sicilia: cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni ma con sviluppo di occasionali focolai temporaleschi a ridosso dei rilievi appenninici nel corso del pomeriggio. Da fine giornata attese spesse velature sul settore centroccidentale dell'isola.

Temperature: minime in calo su rilievi altoatesini, Sardegna orientale, Lazio centromeridionale, regioni centrali adriatiche e al Sud; senza variazioni di rilievo sul restante territorio sardo; generalmente in rialzo altrove. Massime in calo su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, rilievi abruzzesi e sulle aree ioniche; in aumento su Alto-Adige, Liguria, Sardegna occidentale, Toscana e settori tirrenici di Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

