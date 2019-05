Tempo instabile e pioggia: il meteo del 22 e 23 maggio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi in Italia. Al Nord: parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni con qualche schiarita in più invece su Piemonte, Lombardia occidentale e Romagna. Ancora nubi, durante le ore pomeridiane, soprattutto sulle aree montuose dove non mancheranno rovesci e temporali sparsi, in particolare su quelle di Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Nel tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno a interessare anche le aree pianeggianti di Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e, su queste ultime due, anche se molto deboli, insisteranno fino a termine giornata.

Centro e Sardegna: sulle regioni peninsulari iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso con qualche addensamento in più su Toscana e Umbria. Generale aumento della nuvolosità su aree appenniniche e zone interne, a partire dalla tarda mattinata, con episodi temporaleschi nel corso del pomeriggio.

in serata cessano i fenomeni ovunque anche se qualche residua pioggia potrà ancora interessare l'area tra Umbria e Toscana. Sereno o poco nuvoloso sull'Isola.

Sud e Sicilia: velature anche spesse su Sicilia, Calabria, parte della Basilicata e Puglia centro-meridionale, che tenderanno a lasciare spazio ad annuvolamenti più consistenti sull'Isola e sulla Calabria dove ci si aspetta anche qualche debole pioggia nel pomeriggio-sera. Poco nuvoloso sul resto del Meridione con nubi che tenderanno ad aumentare, dalla tarda mattinata, sulle zone montuose e interne e saranno accompagnate da qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano su Campania settentrionale e Molise. Ampi rasserenamenti attesi in serata.

Temperature: massime in ripresa su Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia, Centro-Sud peninsulare e Sicilia. Sostanzialmente invariate sul resto del Paese.

Le previsioni per domani in Italia. Al Nord: al mattino molte nubi compatte sulle aree pianeggianti centro-orientali e sull'Emilia-Romagna con rovesci sparsi e qualche temporale, specie a ridosso delle aree prealpine e appenniniche, in successivo miglioramento con ampie aperture pomeridiane a partire dai relativi settori più occidentali; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, a parte un moderato sviluppo di nubi cumuliformi durante il pomeriggio con possibili rovesci a ridosso dei rilievi, in particolare quelli del Triveneto.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna condizioni di bel tempo a parte temporanei addensamenti nuvolosi tra mattinata e pomeriggio sul settore orientale; iniziali condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, saranno seguite da episodi di instabilità pomeridiana, in particolare a ridosso dei rilievi appenninici di Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo; torna il cielo sereno in serata.

Sud e Sicilia: spesse velature in transito su tutte le regioni e qualche annuvolamento più consistente al mattino su Campania e coste della Calabria. Nel corso del pomeriggio sviluppo di consueti annuvolamenti compatti a evoluzione diurna che daranno luogo a rovesci o temporali pomeridiani nelle zone interne e a ridosso dei rilievi della dorsale appenninica.

Temperature: minime in lieve aumento su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria; stazionarie sul resto della Penisola. Massime in aumento su Triveneto, basso Piemonte, Liguria, Toscana centromeridionale, Umbria, Lazio, Sardegna settentrionale e Sicilia centromeridionale; in lieve calo sulle aree interne meridionali e pressochè stazionarie sul resto del Paese.

