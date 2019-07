Sole e temperature in aumento: il meteo di venerdì 19 e sabato 20 luglio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi venerdì 19 luglio in Italia. Al Nord addensamenti cumuliformi in graduale intensificazione sulle aree montuose e a ridosso delle stesse con isolati rovesci o temporali fra la tarda mattinata e il pomeriggio, in generale assorbimento dalla serata. Altrove cielo poco nuvoloso o velato.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso della dorsale appenninica associate a deboli rovesci e qualche occasionale temporale tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane, specie su aree interne fra basso Lazio e Abruzzo, ma in successivo assorbimento serale.

Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti in intensificazione nel corso della tarda mattinata sulle aree interne del versante tirrenico e sulla Sicilia orientale con associato qualche locale rovescio o temporale pomeridiano. Cielo in prevalenza sereno sul restante meridione

Temperature: massime in leggera diminuzione sulle zone pianeggianti del Piemonte; stazionarie su restante territorio piemontese, Sardegna orientale, Toscana meridionale e lazio settentrionale, aree costiere centro-meridionali adriatiche, calabria meridionale e aree costiere della Sicilia. in aumento sul resto del paese, più deciso sulle regioni alpine centro-orientali.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani sabato 20 luglio in Italia. Al Nord locali addensamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale dal tardo mattino al pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord.

Centro e Sardegna: locali addensamenti cumuliformi su Lazio meridionale e aree interne dell'Abruzzo, con occasionali rovesci durante le ore centrali della giornata. Sulle restanti regioni ampi e persistenti rasserenamenti per l'intera giornata, con al più transito di velature sulle aree settentrionali di Toscana, Marche e Umbria.

Sud e Sicilia: condizioni stabili con cielo sereno al Sud. Locali addensamenti cumuliformi sulle aree interne della Sicilia e lungo le aree costiere tirreniche peninsulari.

Temperature: minime in aumento su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Marche, Abruzzo, Sardegna centroccidentale, Lazio e Campania, stazionarie sul resto del paese. Massime in aumento su tutto il paese, più marcato sulla Pianura padana.



