Sereno al Nord, nubi al Centro-Sud: il meteo del 19 e 20 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Nord: addensamenti inizialmente ancora intensi su centro-est Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni sull'Emilia-Romagna orientale ma in generale miglioramento pomeridiano seppur con residui fenomeni ancora possibili nell'entroterra romagnolo; parzialmente nuvoloso sul resto del Nord ma con schiarite sempre più ampie già dalla mattina e qualche nube in più fino al pomeriggio sul restante settore appenninico emiliano. Al primo mattino possibili foschie e locali banchi di nebbia in Pianura Padana.

Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni peninsulari con piogge e rovesci specie tra Toscana, Marche e Umbria, in miglioramento già durante la mattina su Toscana e Umbria e in serata anche sulle restanti regioni; sulla Sardegna si avrà una nuvolosità variabile a tratti intensa che specie dalla tarda mattina e nel pomeriggio potrà dar luogo a locali e brevi rovesci. Al primo mattino foschie e locali banchi di nebbia nelle vallate interne.

Sud e Sicilia: poco o parzialmente nuvoloso sulla Sicilia, con nubi in aumento e precipitazioni associate dal pomeriggio e in serata sul settore orientale; nuvolosità irregolare a tratti intensa sulle regioni peninsulari, con locali precipitazioni al mattino su Molise e Puglia ma in peggioramento con piogge e rovesci sparsi nel pomeriggio e in serata specie su Puglia, Basilicata e Calabria. Al primo mattino foschie e locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e lungo i litorali.

Temperature: minime in diminuzione al Centro-Nord e su Molise, nord Campania, Sicilia tirrenica e Sardegna, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su Friuli Venezia Giulia e Veneto, stazionarie su Calabria, Campania, Lazio, Sardegna centro-occidentale, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, in calo sul resto d'Italia specie sulle centro-meridionali adriatiche.

Le previsioni per domani. Nord: condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cielo in prevalenza sereno.

Centro e Sardegna: molte nubi al mattino su gran parte delle regioni, eccezion fatta per Toscana dove prevalgono ampie schiarite, con occasionali deboli piogge su Marche, Sardegna settentrionale e aree meridionali di Abruzzo e Lazio. Nel pomeriggio generale miglioramento atteso sulle regioni peninsulari con ampie zone di sereno mentre peggiorerà sull'isola, in particolare il settore orientale, quello meridionale con rovesci e qualche temporale.

Sud e Sicilia: molte nubi al Sud con precipitazioni sparse, più consistenti su Calabria e Sicilia dove potranno assumere localmente anche carattere temporalesco. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni ad eccezione dell'isola dove è attesa una temporanea intensificazione dei fenomeni sul settore occidentale.

Temperature: minime in lieve calo su Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio settentrionale; in aumento sulle restanti aree del Lazio, su Campania, Sicilia e aree costiere della Calabria; senza variazioni di rilievo altrove; massime in generale calo al Sud, su Lazio e Abruzzo; in aumento su Emilia Romagna e resto del Centro; stazionarie sul resto della penisola.



