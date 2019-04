Temporali e temperature in calo: il meteo di lunedì 22 e martedì 23 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per lunedì 22 aprile

Nord: estese velature intervallate, durante la mattinata, da nubi maggiormente consistenti che potranno dar luogo a qualche isolato piovasco sull'Emilia-Romagna occidentale. Deciso peggioramento in serata con precipitazioni diffuse su Liguria, Emilia-Romagna e sul settore meridionale di Piemonte, Lombardia e Veneto. Tornano anche le nevicate, ancorchè di debole intensità, sui rilievi alpini occidentali oltre quota 2000 metri.

Centro e Sardegna: cielo generalmente coperto sulle regioni peninsulari per nubi medio-alte e stratificate ma in un contesto quasi completamente asciutto. Nel pomeriggio aumenta sensibilmente e rapidamente la consistenza nuvolosa cui si accompagneranno piogge diffuse ed occasionali temporali. Nuvolosità parziale sulla Sardegna, che tenderà ad aumentare dalla tarda mattinata mentre da metà pomeriggio si manifesteranno isolati rovesci o temporali.

Sud e Sicilia: nuvolosità medio-alta, estesa e compatta su tutte le regioni. Addensamenti più consistenti cominceranno a formarsi, già in tarda mattinata, sulla Calabria e la Sicilia centro-orientale ove saranno possibili deboli piogge. Nel pomeriggio il peggioramento si estenderà al resto del meridione peninsulare con precipitazioni diffuse ed anche qualche isolato temporale. In serata invece i fenomeni saranno in esaurimento su Sicilia e Calabria.

Temperature: minime senza variazioni significative. Massime in calo al nord, e sulle Marche; in leggero rialzo su aree appenniniche centro-meridionali, ovest Sicilia e versante sud della Sardegna. Stazionarie sul resto del Paese.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per martedì 23 aprile

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse su tutte le regioni, al mattino in particolar modo sulla pianura padano veneta, Liguria ed aree alpine occidentali del Piemonte e, successivamente, nel pomeriggio, anche sulle aree settentrionali di quest'ultima regione, della Lombardia, del Veneto e su Friuli Venezia Giulia.

Centro e Sardegna: molte nubi su sardegna, regioni tirreniche peninsulari ed Umbria, con rovesci e temporali diffusi, localmente intensi sulla Toscana; nubi in aumento anche sulle regioni adriatiche ma con precipitazioni più deboli ed a carattere sporadico. Atteso in serata un generale miglioramento salvo locali persistenze su alta Toscana.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. Residua instabilità al mattino con nuvolosità irregolare e qualche rovescio sulle aree più interne del settore peninsulare in attenuazione pomeridiana.

Temperature: minime in diminuzione su Piemonte, Liguria, Lazio, e Sicilia occidentale; in lieve aumento altrove; massime in sensibile diminuzione al nord, Sardegna, Toscana, Lazio settentrionale; in aumento altrove, più marcato su Sicilia e Calabria.



