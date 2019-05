Piove ancora, ma schiarite in arrivo: il meteo del 29 e 30 maggio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi in Italia. Al Nord: molte nubi su Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità sui settori meridionali di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e sull'Emilia-Romagna; parzialmente nuvoloso altrove con annuvolamenti residui più consistenti su levante ligure associati a isolati rovesci in attenuazione; quota neve sull'arco alpino generalmente oltre i 1500 metri al mattino, con quota neve in rialzo. Generale miglioramento dal pomeriggio a iniziare dalle aree occidentali; in serata qualche fenomeno residuo a ridosso dell'Appennino emiliano romagnolo, sulla Romagna in generale e sulla Venezia Giulia.

Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare sulla Sardegna, specie sui versanti occidentali, con possibili isolati piovaschi in rapido miglioramento; molte nubi su Toscana, Umbria, Marche e Lazio con locali rovesci specie su alta Toscana, zone interne e Marche; nubi e precipitazioni tenderanno a intensificarsi in mattinata con rovesci e temporali sparsi che si estenderanno anche alle aree costiere tirreniche. Nel corso del tardo pomeriggio-sera tendenza a spiccata variabilità con residui rovesci specie sulle aree interne fra Toscana e Umbria occidentale, settori adriatici e coste laziali, con estensione delle precipitazioni alle aree costiere abruzzesi.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti lungo le aree tirreniche, Sicilia compresa, con piogge sparse e isolati rovesci o temporali in parziale attenuazione pomeridiana con residui locali rovesci serali sulla Campania; poco o parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni con isolate piogge specie fra aree interne della Basilicata e Puglia centro meridionale.

Temperature: massime in diminuzione sulle regioni settentrionali, al Centro, sul Molise e, in modo più marcato, sull'Emilia-Romagna; in lieve aumento sulla Calabria; senza variazioni di rilievo altrove.

Le previsioni per domani. Al Nord: nubi sparse su Triveneto e qualche residuo addensamento più consistente sulla Romagna dove sul settore più meridionale, al primo mattino, saranno ancora possibili locali rovesci. Prevalenza di cielo sereno altrove.

Centro e Sardegna: all'inizio nubi compatte su Marche e Abruzzo con deboli rovesci e qualche temporale, mentre parziali schiarite interesseranno le altre regioni; durante la mattinata generale peggioramento con fenomeni più frequenti sulle regioni adriatiche e che tenderanno a coinvolgere anche Umbria orientale, Lazio e in forma meno consistente anche la parte est della Sardegna. Nella sera si esauriscono le precipitazioni con schiarite decise su settore settentrionale dell'isola e Toscana.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento sulla Sicilia, a parte deboli annuvolamenti attesi sul settore settentrionale dell'isola. Altrove condizioni di variabilità con nubi più consistenti al mattino su Molise, nord Puglia, Campania e Basilicata tirrenica, associate a rovesci sparsi. Schiarite sulle restanti aree peninsulari, ma con sviluppo di rovesci e qualche temporale pomeridiano a ridosso delle zone appenniniche.

Temperature: minime in calo su Piemonte orientale, Toscana, regioni adriatiche centrali, Sud peninsulare e nord Sicilia; in lievissimo rialzo sulle aree alpine; stazionarie altrove. Massime in aumento al Nord, specie su pianure centrorientali, Sardegna e Toscana e in forma meno consistente anche su Lazio, Salento e entroterra siciliano; in diminuzione su regioni adriatiche centrali, Molise orientale e Puglia garganica; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata