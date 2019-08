Piogge in esaurimento al Nord ma nuvoloso, bello al Centrosud : il meteo del 7 e 8 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per oggi mercoledì 7 agosto in Italia.

Al Nord: molte nubi sulle Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e zone montuose centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, localmente intensi e accompagnati da grandinate, che tenderanno ad attenuarsi verso sera sul settore occidentale. Sulle altre aree nuvolosità irregolare che sara più consistente, nel pomeriggio, sulle pianure di Veneto e Friuli-Venezia Giulia dove si manifesteranno fenomeni temporaleschi anche di forte intensità, in successivo esaurimento verso la serata tarda. Sempre in serata qualche debole pioggia è attesa anche sulla Liguria di levante.

Centro e Sardegna: cielo inizialmente sereno ma con velature in arrivo che, dal primo pomeriggio, si faranno progressivamente più estese e compatte. In serata nubi più consistenti interesseranno il settore tirrenico con possibilità di qualche pioggia sull'alta Toscana.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento solo parzialmente offuscato da velature in transito.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per domani giovedì 8 agosto in Italia.

Al Nord: molte nubi su tutte le regioni, meno compatte sul basso Veneto, con rovesci e temporali sparsi, localmente più consistenti su levante ligure, Appennino emiliano e Friuli Venezia Giulia. Generale miglioramento in serata con attenuazione dei fenomeni e diradamento della nuvolosità.

Centro e Sardegna: nubi compatte fino al pomeriggio su Toscana, Umbria e Marche con qualche rovescio atteso in particolare sulla Toscana; seguiranno ampie schiarite. Bel tempo altrove con temporaneo transito di nubi in un contesto asciutto.

Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con formazione di nubi basse a fine giornata lungo le coste tirreniche peninsulari.

Temperature: minime in lieve aumento su Toscana, Lazio, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria, Sicilia settentrionale e Sardegna orientale; in lieve calo su aree confinali alpine e Sardegna occidentale; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in calo su Lombardia meridionale, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e aree costiere di Abruzzo e Molise; in aumento su Valle d'Aosta, Piemonte e aree tirreniche meridionali; senza variazioni di rilievo altrove.



