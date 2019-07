Piogge da Nord a Sud fino a domenica pomeriggio: il meteo del 27 e 28 luglio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per oggi sabato 27 luglio in Italia.

Nord: copertura nuvolosa in rapida intensificazione a partire dalle regioni occidentali con rovesci e temporali anche di forte intensità, localmente con grandine, che da Valle d'Aosta e Piemonte si estenderanno nel corso della giornata anche a Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, interessando marginalmente il Trentino Alto Adige. Nel pomeriggio isolati fenomeni temporaleschi avranno luogo anche sull'Emilia Romagna, specie in prossimità delle aree appenniniche.

Centro e Sardegna: al mattino nuvolosità estesa sulla Toscana, ma poco consistente; seguirà un'ulteriore intensificazione della copertura a iniziare dai settori tirrenici con deboli piogge e qualche rovescio atteso nel pomeriggio sulla Toscana e sull'Umbria occidentale. Nella serata generale peggioramento con fenomeni sparsi su aree tirreniche e nord Marche, più diffusi e intensi sul settore toscano dove saranno a prevalente carattere temporalesco.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento, con tendenza dal pomeriggio al passaggio di nubi alte e sottili, più spesse in serata sul settore peninsulare.

Temperature: minime in flessione al Nord, su regioni centrali tirreniche della penisola e Umbria; in tenue rialzo su coste abruzzesi, Molise, Puglia centrosettentrionale, Basilicata e Calabria ionica; stazionarie altrove. Massime in diminuzione al Centro-Nord; in lieve aumento su coste adriatiche pugliesi, Calabria, nonchè su Sicilia settentrionale e orientale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per domani domenica 28 luglio in Italia.

Nord: all'inizio cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e di forte intensità a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche molto abbondanti tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Dal pomeriggio attenuazione di nuvolosità e fenomeni sulle regioni occidentali con ampie schiarite serali; sempre nella sera migliora anche su Lombardia ed Emilia, mentre residui rovesci interesseranno fino alle prime ore notturne Triveneto e Romagna.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto con fenomeni temporaleschi diffusi, anche intensi al mattino specie sulle aree tirreniche peninsulari. Nel pomeriggio atteso un iniziale miglioramento sulla Sardegna con estese aperture, mentre dalle ore serali le precipitazioni si attenueranno anche sulle restanti regioni peninsulari, con schiarite decise specie sulle aree costiere.

Sud e Sicilia: nubi compatte su Molise occidentale, Campania, Calabria e Basilicata tirrenica con rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi al mattino sul settore più settentrionale campano; dalla serata generale attenuazione dei fenomeni. Cielo sereno o caratterizzato dal passaggio di spesse, ma estese velature mattutine sul restante meridione.

Temperature: minime in flessione al Nord, su Toscana e Sardegna; in tenue rialzo su Campania, Basilicata tirrenica, Salento, Calabria e Sicilia settentrionale; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in sensibile diminuzione sul resto del paese.



