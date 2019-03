Nuvole nei cieli italiani, domani bel tempo a Nord, piogge al Sud. Le previsioni meteo per l'1 e 2 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per venerdì 1 marzo 2019 in Italia.

Nord - molte nubi sulle zone alpine con deboli nevicate sui rilievi confinali oltre i 1300 metri, un po' più diffuse sulle aree montuose valdostane. Poco o parzialmente nuvoloso sul resto del Nord con addensamenti più consistenti sulla Liguria e coste dell' alto Adriatico. Deboli piogge sparse attese dal pomeriggio sul Triveneto e localmente sull'Appennino tosco emiliano in attenuazione serale.

Centro e Sardegna - nubi compatte sulle regioni tirreniche e sull'Umbria con qualche possibile debole pioggia dalla sera sul Lazio e bassa Toscana. Fenomeni in ulteriore aumento, dalla notte, su Lazio, e in estensione al ternano, Marche e Abruzzo. Poco nuvoloso sulla Sardegna.

Sud e Sicilia - molte nubi su Campania, e sulla Sicilia occidentale, in aumento successivo su Calabria, settore tirrenico di Basilicata, Molise e su Puglia centro settentrionale. Deboli piogge sparse dal pomeriggio sulla Campania in aumento serale e in estensione sul Calabria tirrenica e Molise.

Temperature - massime in calo su Valle d'Aosta, zone alpine e Trentino-Alto Adige, calo meno marcato su Emilia-Romagna, Sardegna e regioni centrali adriatiche; in rialzo sulle regioni del Sud. Minime in lieve aumento al Centro-Sud; stazionarie sulla Pianura padana, in diminuzione sul resto del Nord e Appennino tosco-emiliano.

Venti - da moderati a forti di Maestrale sulla Sardegna; moderati sud occidentali al Meridione; deboli variabili sulle restanti parti del Paese.

Mari - agitato il mare di Sardegna; molto mosso lo stretto di Sicilia, Tirreno meridionale ovest e canale di Sardegna; poco mosso l'Adriatico, mossi i restanti bacini. Moto ondoso in aumento su tutti i mari occidentali.

Ed ecco le previsioni per sabato 2 marzo 2019

Nord - bel tempo salvo il transito di nubi medio alte nel corso del pomeriggio e qualche addensamento localmente più consistente sui rilievi alpini. Al primo mattino foschie dense o banchi di nebbia in pianura.

Centro e Sardegna - residui addensamenti su Marche meridionali e Abruzzo, con qualche rovescio associato ma in rapido miglioramento; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro peninsulare mentre nubi gradualmente più compatte interesseranno la Sardegna con qualche rovescio nel corso della serata.

Sud e Sicilia - molte nubi su gran parte delle regioni con precipitazioni sparse, in particolare sulle coste tirreniche. Nel pomeriggio generale miglioramento con cielo poco nuvoloso.

Temperature - minime in lieve calo al Centro e al Nord, a esclusione del Friuli-Venezia Giulia dove non sono attese variazioni significative, in lieve aumento al Sud. Massime in calo su Piemonte, Marche, Abruzzo e al Sud, a esclusione della Campania, in aumento sulla Pianura padano veneta, Toscana, Umbria e Lazio, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti - forti di Maestrale su Sardegna, Sicilia e Calabria; moderati o localmente forti settentrionali sulle regioni adriatiche del Sud; deboli di direzione variabile sul resto del Paese.

Mari - agitato stretto di Sicilia con moto ondoso in attenuazione nel pomeriggio; molto mossi mare e canale di Sardegna e Tirreno meridionale con moto ondoso in attenuazione sul settore orientale di quest'ultimo; molto mosso, temporaneamente agitato tra pomeriggio e sera, lo Ionio meridionale; da mosso a molto mosso Ionio settentrionale; in prevalenza poco mossi o al più mossi gli altri mari.

