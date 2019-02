Nuvole e schiarite: il meteo del 16 e 17 febbraio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Nord: cielo poco nuvoloso o velato su tutto il settentrione. Al primo mattino e dopo il tramonto sulla pianura padana locali foschie.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, locali addensamenti sul settore orientale della Sardegna.

Sud e Sicilia: al mattino cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con maggiori schiarite sulla Campania, mentre maggiori addensamenti nuvolosi, con locali deboli piogge o rovesci, lungo le aree costiere ioniche di Calabria e Sicilia. Nubi in diradamento su tutto il settore dal pomeriggio con un cielo che per la serata si presenterà sgombro da nubi su tutte le regioni.

Temperature: minime in diminuzione su aree alpine e prealpine, centro-sud peninsulare e sulla sicilia, stazionarie altrove; massime in diminuzione su Lazio, isole maggiori, coste tirreniche centromeridionali e Calabria meridionale, stazionarie o in lieve aumento lungo l'area appenninica, stazionarie altrove.

Le previsioni per domani. Nord: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo formazione di nubi stratificate al primo mattino e dopo il tramonto in pianura padana con associate foschie dense o locali banchi di nebbia. In serata aumento della nuvolosità compatta sulla Liguria.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento con nuvolosità scarsa o del tutto assente, a parte un po di nubi basse e stratiformi attese dalla serata su coste meridionali sarde, toscana, alto lazio, ed accompagnate da foschie dense.

Sud e Sicilia: nubi compatte su bassa Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, ma senza fenomeni associati; bel tempo sul restante meridione con qualche addensamento stratiforme che interesserà in serata anche la Campania.

Temperature: minime in flessione su Liguria, Sardegna orientale e meridionale, basso Veneto e Romagna; in rialzo su Friuli-Venezia Giulia, Toscana centromeridionale, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, rilievi appenninici meridionali, restante territorio calabrese e sulla Sicilia nordorientale; stazionarie altrove; massime in lieve diminuzione sulla liguria centroccidentale; in aumento su Emilia, regioni centrali adriatiche, Molise, appennino meridionale, rimanenti aree di Basilicata e Calabria, nonché sulla Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

