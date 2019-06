Nuvole e rovesci al Nord: il meteo del 13 e 14 giugno

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Al Nord: addensamenti compatti su Alpi e Prealpi più diffusi sul settore orientale dove si avranno ancora rovesci sparsi e isolati temporali; i fenomeni nel corso della mattinata si concentreranno sul Friuli Venezia Giulia per poi attenuarsi nel pomeriggio mentre rimarranno degli annuvolamenti sparsi e locali piovaschi sulle Alpi piemontesi; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature in transito.

Centro e Sardegna: condizioni di tempo stabile con cielo per lo più sereno o al massimo con qualche nube non significativa in transito e qualche temporaneo annuvolamento sulle aree interne appenniniche.

Sud e Sicilia: cielo in prevalenza sereno salvo qualche addensamento di nubi basse sui settori tirrenici in diradamento nel corso della mattinata.

Temperature: minime in calo su gran parte del Nord, regioni centrali peninsulari, coste tirreniche meridionali e aree ioniche, più sensibile sulla Sicilia; stazionarie su Sardegna e resto del Sud; massime in aumento su aree alpine e prealpine, regioni tirreniche centrali e isole maggiori, più deciso sulla Sardegna; in diminuzione su Pianura padana, regioni centro meridionali adriatiche e lungo le coste tirreniche meridionali; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Le previsioni per domani. Nord: estese velature su tutto il Settentrione, spesse sulla catena alpina occidentale, con debolissime piogge o rovesci. Dalla serata sensibile aumento della nuvolosità compatta su Valle d'Aosta ed aree alpine e prealpine piemontesi con rovesci o temporali diffusi.



Centro e Sardegna: cielo in generale velato su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio centrosettentrionale ed aree interne delle Marche; bel tempo sul resto del Centro. Dalla serata diradamento della nuvolosità sulla Sardegna e contestuale estensione delle velature anche al resto delle Marche ed Abruzzo.



Sud e Sicilia: giornata prevalentemente stabile e soleggiata con cielo sgombro da nubi, a parte locali velature attese in serata su Sicilia ed alta Campania.



Temperature: minime in flessione su Friuli Venezia Giulia, coste venete, regioni costiere centromeridionali adriatiche, nonché su rilievi calabro-lucani e su quelli della Sicilia orientale; in rialzo altrove, più deciso su Liguria, Sardegna, Toscana e Sicilia occidentale; massime in lieve diminuzione su Salento, Calabria ionica e Sicilia orientale; stazionarie o in lieve diminuzione lungo le coste del Veneto e della Romagna; in aumento sul resto del Paese, più marcato su Liguria, Toscana, Umbria, Sardegna e Sicilia tirrenica.

