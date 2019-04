Nuvole e pioggia, il tempo volge al brutto. Le previsioni meteo per il 2-3 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia.

Nord: molte nubi compatte sulle aree alpine e prealpine con deboli precipitazioni associate, nevose oltre i 1500-1700 metri, in intensificazione serale su Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e aree settentrionali di Piemonte e Lombardia; altrove velature estese, sempre più spesse nel corso della giornata, con annuvolamenti più significativi associati a deboli piogge che interesseranno l'appennino emiliano-romagnolo e, dalla sera, il levante ligure.

Centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso sulla Sardegna, con ulteriore intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata associata a rovesci o temporali sparsi; estese velature sul settore peninsulare, ma con nuvolosità che tenderà a divenire medio-alta dalla tarda mattinata; sulle aree interne tra Lazio ed Abruzzo si avranno localmente nubi più compatte con deboli rovesci sparsi, in estensione pomeridiana alle restanti aree appenniniche e successiva attenuazione serale.

Sud e Sicilia: al mattino estese velature su tutto il meridione, con nubi più compatte sulla Sicilia, in estensione dalla tarda mattina anche al restante settore appenninico. Dal pomeriggio piogge o rovesci sparsi sulle zone centro settentrionali dell'isola e sul settore appenninico peninsulare, in successiva generale attenuazione serale.

Temperature: minime in lieve rialzo sulle regioni alpine e su quelle tirreniche; senza variazioni di rilievo altrove; massime in calo lungo le aree prealpine, liguria; stazionarie o in lieve calo sulle restanti regioni tirreniche ed aree costiere ioniche peninsulari, in aumento sulla Sardegna centro-orientale e sul resto della Puglia, stazionarie altrove.

Venti: inizialmente deboli variabili, ma con tendenza nel corso della giornata a disporsi dai quadranti meridionali e a rinforzare dalla sera sui rilievi compresi tra basso Piemonte e Liguria.

Mari: mossi lo stretto di Sicilia ed il Tirreno occidentale; poco mossi o quasi calmi i rimanenti mari.

Le previsioni per la giornata di domani in Italia.

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni sparse, a carattere nevoso sulle aree alpine e prealpine generalmente oltre i 1200-1500 metri. Dalla sera intensificazione dei fenomeni specie su liguria ed aree settentrionali di Piemonte e Lombardia dove potranno assumere localmente forte intensità.

Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulle regioni tirreniche ed in Umbria, con piogge e locali temporali in parziale attenuazione serale specie sull'isola; sul resto del centro estesa nuvolosità medio-alta in successivo diradamento serale.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare a tratti intensa sulle aree tirreniche con piogge sparse; sulle restanti regioni cielo parzialmente nuvoloso ad eccezione del Molise, dove locali annuvolamenti compatti daranno luogo ad isolati piovaschi.

Temperature: minime in diminuzione su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Sicilia occidentale ed aree prealpine, stazionarie su Sardegna e Campania, in aumento altrove; massime in sensibile calo al nord, regioni centrali peninsulari, Campania, Molise, Basilicata e Puglia, in rialzo lungo le aree costiere di Sicilia e Calabria, stazionarie sulla Sardegna.

Venti: da deboli a moderati meridionali, con sensibili rinforzi su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale ed appennino tosco-emiliano.

al mattino da poco mossi a mossi tutti i bacini, con tendenza ad un graduale aumento del moto ondoso, fino a divenire in serata da mossi a molto mossi.

