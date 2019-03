Nuvole e pioggia al Nord: il meteo del 6 e 7 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per oggi in Italia. Nord: cielo velato sulla maggior parte delle regioni settentrionali, con addensamenti sulla Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Graduale aumento delle nubi sul settore occidentale, con qualche debole pioggia dapprima su Liguria e dalla sera anche su Valle d'Aosta e sul Verbano. Durante la notte i fenomeni saranno più consistenti su Liguria, nord Lombardia e su tutto il Piemonte.

Centro e Sardegna: condizioni di tempo stabile e soleggiato. Velature in transito e locali addensamenti nuvolosi sull'alta Toscana, con qualche piovasco sparso in serata.

Sud e Sicilia: temporanei annuvolamenti al primo mattino sulla Sicilia, ma con nubi in rapido dissolvimento; cielo sereno sulle restanti zone.

Temperature: minime in diminuzione sulle regioni centro settentrionali, Campania, Molise e zona garganica; in aumento su Sicilia e Calabria; stazionarie altrove.

Massime in lieve calo su Piemonte, Liguria e settori costieri adriatici meridionali; stazionarie sul restante settentrione e in aumento sulle rimanenti zone.

Le previsioni per domani. Al Nord: al mattino schiarite su Romagna e nubi estese sul resto del Nord, con fenomeni diffusi a prevalente carattere di pioggia o rovescio, e locali nevicate lungo l'arco alpino centroccidentale, a quote superiori ai 1000-1200 metri. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta, a partire dalle regioni occidentali, con in serata ancora residui addensamenti compatti sulle regioni alpine centrorientali, accompagnati da isolati deboli rovesci, e spesse velature sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: estese velature con nubi più consistenti su Lazio e Toscana, con locali rovesci sulle aree appenniniche di quest'ultima regione.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo con transito di estese velature.

Temperature: minime in lieve calo sulle aree ioniche di Calabria e Sicilia e in deciso aumento sul resto della penisola. Massime in lieve diminuzione su aree ioniche di Sicilia e Calabria, su Sardegna occidentale e alta Toscana, e in generale aumento sul resto del Paese.

