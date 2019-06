Nuvole e pioggia al Nord, bel tempo al Sud: il meteo del 9 e 10 giugno

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per oggi in Italia. Nord: nubi in aumento sul settore occidentale con rovesci ed occasionali temporali che risulteranno piu frequenti sul settore alpino, prealpino e sul ponente Ligure, divenendo anche intensi ed insistenti specie sull'alto Piemonte; sereno o poco nuvoloso sul resto del nord ma con nuvolosità in intensificazione specie sulle Alpi e prealpi lombardo-venete ed Appennino emiliano-romagnolo con associati rovesci anche temporaleschi che, durante il pomeriggio, diverranno anche intensi e si estenderanno localmente sulla pianura emiliano-romagnola; dalla sera attenuazione dei fenomeni ad eccezione delle aree montuose della Lombardia.

Centro e Sardegna: sereno o parzialmente nuvoloso per nubi irregolari su Lazio e Sardegna con locali deboli precipitazioni, al mattino; dal pomeriggio nubi in intensificazione sulla Toscana settentrionale con associati brevi rovesci anche temporaleschi a ridosso delle aree appenniniche ed occasionali rovesci sul settore appenninico abruzzese, in dissolvimento serale.

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti in sviluppo pomeridiano sui rilievi della Sicilia e Calabria.

Temperature: massime in aumento sulla Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria e Lazio, stazionarie altrove.

Le previsioni per domani. Nord: cielo molto nuvoloso o coperto su Alpi, Prealpi e restanti arre di Piemonte e Lombardia occidentale con rovesci e temporali associati, anche di forte intensità su settore settentrionale piemontese ed area lombarda nordoccidentale. Sul resto del nord spesse velature in un contesto generalmente asciutto.

Centro e Sardegna: transito di nuvolosità medio-alta e poco significativa, a parte locali addensamenti più consistenti attesi sui rilievi abruzzesi, che saranno in grado di produrre qualche occasionale rovescio tra tarda mattinata e primo pomeriggio; nella sera si intensifica sensibilmente la copertura sulla Sardegna centroccidentale.

Sud e Sicilia: bel tempo con passaggi di innocue velature, più diffuse in serata sull'isola.

Temperature: minime in aumento al nord, Umbria, appennino marchigiano e regioni centrali tirreniche, più deciso sulla Sardegna; in lieve flessione su Basilicata e Calabria ioniche; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in diminuzione su Sardegna centroccidentale, aree ioniche peninsulari e sulla Sicilia meridionale; in tenue rialzo su Veneto centrosettentrionale, Friuli-Venezia Giulia, rilievi emiliano-romagnoli, restante territorio sardo, regioni centrali peninsulari, coste molisane e sulla Puglia garganica; stazionarie sul resto del Paese.



