Nuvole e foschia: il meteo del 5 e 6 giugno

Le previsioni dell'Aeronautica Militare per oggi in Italia. Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine con rovesci o temporali sparsi in intensificazione nel corso della giornata, specie su Piemonte e Val d'Aosta. Nel pomeriggio si avranno anche locali sconfinamenti sulle zone pianeggianti di Veneto, Lombardia e Piemonte, in successiva parziale attenuazione serale. altrove prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro e Sardegna: nubi consistenti al mattino sul lazio meridionale con possibilità di deboli fenomeni, in miglioramento nel corso del pomeriggio. Bel tempo sulle restanti aree, ma incremento di nuvolosità dalla tarda mattinata sulle aree interne dell'Abruzzo con locali rovesci in miglioramento serale; spesse velature in arrivo sulla Sardegna da fine giornata. Locali foschie dense durante la notte nelle vallate e lungo i litorali del Lazio.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti fino al mattino sulla Campania mentre la nuvolosità sarà in aumento durante la mattinata sulla Puglia centromeridionale con deboli rovesci e qualche temporale, in estensione nel corso della giornata alle zone interne e ai rilievi appenninici peninsulari meridionali fino alle prime ore serali. Prevalentemente soleggiato sulle restanti zone. Locali foschie dense durante la notte nelle vallate e lungo i litorali della Campania.

Temperature: minime stazionarie o in lieve rialzo su regioni alpine, e regioni tirreniche, senza variazioni di rilievo altrove; massime in leggera diminuzione sui rilievi piemontesi, piu' decisa su coste venete e del Friuli-Venezia Giulia; in aumento al meridione; stazionarie sul resto del paese.

Le previsioni per domani. Nord: molte nubi sulle regioni alpine e sulla Liguria, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in parziale attenuazione serale; spesse velature sul resto del Settentrione, in diradamento dal pomeriggio.

Centro e Sardegna: al mattino molte nubi sulla toscana, con rovesci o temporali sparsi; estese velature sul resto del centro. Dal pomeriggio generale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il centro.

Sud e Sicilia: estese velature su tutto il Meridione, in diradamento serale.

Temperature: minime in diminuzione sulle regioni alpine, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del nord, regioni centrali adriatiche e Sardegna centroccidentale, stazionarie o in lieve aumento sul resto del centro e regioni merdidionali adriatiche, in aumento più marcato sul resto del paese; massime in diminuzione anche sensibile al nord, regioni centrali tirreniche peninsulari e Sardegna centroccidentale, in aumento al sud, Lazio ed Abruzzo meridionali, Sardegna orientale, stazionarie altrove.

