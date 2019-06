Nuvole al Nord, più sereno al Centro-Sud: il meteo del 19 e 20 giugno

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi sull'Italia. Nord: sul Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino-Alto Adige molto nuvoloso con associati rovesci temporaleschi più frequenti a ridosso delle aree montuose; sulle restanti regioni annuvolamenti irregolari si intensificheranno nel corso della mattina determinando rovesci temporaleschi che interesseranno inizialmente le aree montuose, per estendersi nel pomeriggio sulla Pianura padana; dalla sera generale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ad eccezione delle Alpi occidentali.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso; nel corso della giornata aumento di nubi sulle Marche, Abruzzo, Appennino umbro e laziale con isolati rovesci o temporali, in attenuazione serale.

Sud e Sicilia: inizialmente sereno o poco nuvoloso ma con tendenza nel corso della giornata ad aumento della nuvolosità sulle aree montuose della Campania, Basilicata e Calabria con associati rovesci temporaleschi che si estenderanno localmente nel pomeriggio alla Puglia e Sicilia orientale; ampi rasserenamenti in estensione graduale dalla sera.

Temperature: senza apprezzabili variazioni.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani sull'Italia. Nord: addensamenti cumuliformi sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali sparsi; cielo in generale velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il Centro, con al più il passaggio di locali velature.

Sud e Sicilia: condizioni di generale bel tempo, fatto salvo al più qualche locale addensamento cumuliforme lungo l'area appenninica, nelle ore centrali della giornata, accompagnato da deboli isolati rovesci o temporali.

Temperature: minime in diminuzione su Liguria, Toscana, Umbria e Lazio centrosettentrionale, in aumento su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia garganica ed aree appenniniche meridionali, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento sulle aree costiere adriatiche settentrionali, regioni centromeridionali adriatiche e regioni ioniche, in diminuzione su Liguria, basso Piemonte e Valle d'Aosta, stazionarie sul resto del paese.



