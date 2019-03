Bel tempo e temperature stabili: il meteo del 29 e del 30 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di venerdì 29 marzo

Nord: tempo stabile e ampiamente soleggiato salvo temporanei addensamenti anche estesi durante le ore centrali della giornata su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna: cielo prevalentemente sereno con qualche nube in più dalla tarda mattina e nel pomeriggio su Sardegna e aree interne e rilievi di Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia: residui e occasionali piovaschi su sicilia orientale e calabria al primo mattino e in successivo miglioramento con schiarite sempre maggiori; ampio soleggiamento e poche nubi sparse sul resto del sud, con qualche annuvolamento in più al primo mattino sulla Sicilia occidentale.

Temperature: minime in diminuzione sulla Puglia e sulla Basilicata orientale, in aumento su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e nord Toscana; massime stazionarie su Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Lazio meridionale, Puglia e restanti settori costiere adriatici, in generale aumento sul resto d'italia.

Venti: moderati nord-orientali al sud, in rotazione da nord-ovest sulle regioni adriatiche; da deboli a moderati dai quadranti settentrionali su Sardegna, centro peninsulare e su Liguria, Emilia-Romagna e coste dell'alto adriatico; mediamente deboli variabili sul resto del nord.

Mari: agitato lo Ionio settentrionale con moto ondoso in lenta diminuzione dal pomeriggio; molto mossi lo stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale, il basso Adriatico e lo Ionio settentrionale con quest'ultimi due anche localmente agitati fino metà giornata; da mossi a localmente molto mossi i restanti mari, con moto ondoso in generale diminuzione e che per fine giornata sarà poco mosso su mar Ligure, settori nord di Tirreno e Adriatico e mediamente mosso sui restanti mari.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di sabato 30 marzo

Nord: bel tempo con innocue velature in transito sulle regioni centrorientali.

Centro e Sardegna: condizioni stabili con cielo terso e limpido.

Sud e Sicilia: su tutte le regioni cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime in aumento sulla catena alpina, rilievi appenninici centrosettentrionali e Sardegna; in lieve flessione sulla Sicilia meridionale; stazionarie altrove; massime senza variazioni di rilievo su Lazio, Puglia centromeridionale e Sicilia centroccidentale; in rialzo sul resto del paese.

Venti: deboli variabili al centro-nord; deboli dai quadranti settentrionali al meridione con rinforzi sulle regioni ioniche.

Mari: da molto mosso ad agitato il basso Ionio; da mossi a molto mossi restante ionio, canale d'Otranto, lo stretto di Sicilia e l'Adriatico meridionale; mossi il canale di Sardegna; da poco mosso mosso il mar di Sardegna; poco mossi i restanti bacini.

