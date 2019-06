Meteo, resta il gran caldo ma con lieve calo delle temperature sabato

Ancora afa in tutta Italia ma sabato è in arrivo una lieve attenuazione della canicola

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi, venerdì 28 giugno, in Italia. Al Nord: sereno o poco nuvoloso ma con addensamenti in sviluppo sulle aree pianeggianti limitrofe al settore prealpino lombardo-veneto e appenninico emiliano-romagnolo con deboli e isolati rovesci temporaleschi pomeridiani e serali.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso ma con annuvolamenti in sviluppo sulle aree montuose appenniniche che daranno luogo a brevi ed isolati rovesci temporaleschi su toscana e tra Lazio e Abruzzo, in dissolvimento dalla sera.



Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti che si estenderanno nel corso del pomeriggio dalle aree montuose alle aree tirreniche dando luogo a brevi e isolati piovaschi tra Calabria meridionale e Sicilia orientale.

Temperature: minime in aumento sull'Emilia-Romagna, Toscana e Marche, senza apprezzabili variazioni altrove; massime in lieve calo sul nordest, stazionarie altrove.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani, sabato 29 giugno, in Italia. Al Nord: annuvolamenti compatti sulle aree alpine e rilievi liguri con isolati deboli rovesci e qualche temporale, ma in assorbimento dal tardo pomeriggio con schiarite sempre più ampie. Cielo sereno o poco nuvoloso sul restante Settentrione.

Centro e Sardegna: condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno salvo locali formazioni nuvolose sulle aree interne dell'isola tarda mattinata e primo pomeriggio.

Sud e Sicilia: un po' di nubi attese tra mattina e primo pomeriggio a ridosso dei rilievi appenninici centromeridionali calabresi e su quelli più orientali siciliani, seguiranno estesi spazi di cielo sereno. Stabile e soleggiato sul resto del Sud.

Temperature: minime stazionarie su pianura piemontese, Lazio settentrionale, Salento, Calabria e Sicilia occidentale; in lieve rialzo su Sardegna e Toscana occidentali, e sul restante territorio laziale e siciliano; in calo altrove; massime in generale calo, specie sulle regioni peninsulari.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata