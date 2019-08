Nuove piogge in arrivo: il meteo del 29 e 30 agosto

Le previsioni dell'Aeronautica militare per giovedì 29 agosto 2019 in Italia.

Nord: addensamenti compatti a ridosso dei rilievi con rovesci e temporali sparsi dalla tarda mattinata; sulle rimanenti aree nuvolosità alta e stratiforme in transito. In serata generale miglioramento.

Centro e Sardegna: nuvoloso sulla Sardegna con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense in parziale attenuazione serale; sulle regioni peninsulari poche nubi, salvo nuvolosità medio-alta sul Lazio centromeridionale con possibilità di addensamenti più compatti lungo la costa associata a rovesci temporaleschi. Nel pomeriggio annuvolamenti a ridosso della dorsale appenninica con rovesci e temporali sparsi. In serata miglioramento su Toscana, Umbria e Marche e attenuazione parziale sulle rimanenti zone peninsulari.

Sud e Sicilia: addensamenti cumuliformi sulla Sicilia con rovesci e temporali, più insistenti e diffusi sull'area tirrenica ma in attenuazione serale; nuvolosità medio-alta sulle regioni peninsulari.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento sulle aree ioniche, in diminuzione sulla Sardegna occidentale, senza variazioni di rilievo altrove; massime in calo sulle isole maggiori, in aumento al Nord-Ovest, su Toscana e Umbria occidentale, stazionarie sul resto del paese.

Le previsioni per venerdì 30 agosto 2019.

Nord: nubi compatte sui rilievi alpini, prealpini e appenninici con deboli rovesci o temporali sparsi che tenderanno a interessare nel pomeriggio anche le restanti zone della Liguria e le aree pianeggianti centroccidentali; fenomeni in esaurimento dalle prime ore serali. Sul restante settentrione asciutto con innocue velature.

Centro e Sardegna: moderato maltempo sulla Sardegna con piogge diffuse e temporali, localmente di forte intensità dal pomeriggio. Sulle altre zone iniziali ampi spazi di cielo sereno saranno seguiti da estesi annuvolamenti compatti attesi sulle regioni tirreniche e lungo le aree appenniniche di Marche e Abruzzo con associati rovesci e temporali, ma in riduzione serale. Cielo caratterizzato dalla presenza di nubi alte e sottili, poco significative, sulle rimanenti aree delle regioni adriatiche.

Sud e Sicilia: nubi in aumento su regioni tirreniche e Molise con deboli rovesci o temporali sparsi tra mattina e pomeriggio. Dalla sera esaurimento dei fenomeni con temporaneo diradamento della copertura, in attesa di una nuova intensificazione delle nubi attesa nelle prime ore notturne su Campania, Puglia settentrionale, Basilicata e Sicilia centroccidentale. Transito di velature sul restante meridione.

Temperature: minime in leggera flessione nell'entroterra della Sardegna; in lieve rialzo su pianure piemontesi, Lombardia occidentale e lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione su Nord-Ovest, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Sardegna meridionale, Umbria meridionale e rilievi marchigiani; in tenue aumento su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio centrosettentrionale, Appennino meridionale e sulla Sicilia tirrenica; stazionarie sul resto del paese.

