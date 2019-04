Il weekend inizia sotto la pioggia: il meteo del 5 e del 6 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di venerdì 5 aprile

Nord: mattinata ancora all'insegna del maltempo su triveneto con fenomeni diffusi, nevosi oltre gli 800 metri, ma in progressivo miglioramento dal pomeriggio. Nuvoloso sul resto del nord con residue piogge sul settore orientale di Lombardia ed Emilia-Romagna, in esaurimento entro la mattinata. Seguiranno parziali schiarite su piemonte, liguria di ponente e ovest Lombardia.

Centro e Sardegna: nubi consistenti su Toscana, Umbria e Marche con residui piovaschi sulle prime due regioni, in successivo miglioramento con schiarite pomeridiane. Ancora qualche addensamento nuvoloso su lazio, aree interne abruzzesi e nord Sardegna, destinato a dissolversi nel pomeriggio.

Sud e Sicilia: estesi annuvolamenti con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. Rapido miglioramento già da metà mattina accompagnato da schiarite sempre più ampie su Molise, nord Campania e Puglia garganica mentre la fenomenologia tenderò ad attenuarsi, nel pomeriggio, sulle restanti aree di Campania e Puglia e, in serata, anche su basilicata e Sicilia occidentale.

Temperature: minime in generale diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna; stazionarie o in lieve aumento al sud. Massime in calo su veneto, friuli venezia-giulia, emilia-romagna, entroterra toscano e laziale, Marche, Umbria, aree costiere dell'Abruzzo e del Molise, Salento e Sardegna meridionale; in aumento sulle restanti aree.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di sabato 6 aprile

Nord: annuvolamenti consistenti su gran parte del settentrione con qualche fiocco di neve atteso sui rilievi alpini occidentali oltre i 1300 metri; dalle prime ore serali peggiora sulle regioni occidentali con deboli precipitazioni su Piemonte e ponente ligure, nevose a partire dai 1000 metri.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna nuvolosità in rapida intensificazione con associate piogge e rovesci diffusi dal pomeriggio. Sul resto del centro iniziale ampio soleggiamento con innocue velature alte e sottili, più spesse dalla sera sulla toscana; dalla sera tuttavia, si intensifica la copertura significativa su Lazio, Abruzzo, Umbria e rilievi marchigiani con deboli precipitazioni attese dalle ore serali.

Sud e Sicilia: molte nubi compatte su tutte le regioni con deboli piogge e temporali che tra tarda mattinata e pomeriggio interesseranno le regioni tirreniche ed il Molise; nella sera residui rovesci si attarderanno sulla Sicilia settentrionale, nonché sulle aree appenniniche comprese tra Molise, Campania, Puglia garganica e nord della Basilicata; temporanee schiarite nel pomeriggio sul settore salentino.

Temperature: minime in rialzo su Valle D'aosta, Liguria e Sardegna, meno consistente sul resto del centro; in leggera flessione su pianura veneta, Molise, Puglia garganica, appennino campano e Sicilia settentrionale; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione sul Piemonte centromeridionale e Sardegna; stazionarie su Valle D'Aosta, rimanente territorio piemontese, Lombardia settentrionale ed Emilia-Romagna; in aumento sul resto del paese, più deciso su Veneto, Friuli-Venezia Giulia e regioni centrali tirreniche peninsulari.

