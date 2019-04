Nubi e temperature in calo: il meteo del 29 e 30 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per lunedì 29 aprile

Nord: molto nuvoloso sul Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige con piogge insistenti e neve a quote superiori ai 700-800 metri ma con tendenza nel corso della giornata ad attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni a iniziare dal Friuli-Venezia Giulia; parzialmente nuvoloso altrove, ma con estensione della nuvolosità e delle piogge tra la notte e il mattino sulla Lombardia ed Emilia Romagna, dove insisteranno fino a fine giornata su quest'ultima regione. Maggiori schiarite invece su Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta seppur con addensamenti su levante ligure e Piemonte orientale con locali piogge nel corso del mattino, ma in successivo miglioramento.

Centro e Sardegna: rapido aumento della nuvolosità con associati rovesci anche temporaleschi che interesseranno prevalentemente le aree interne delle regioni tirreniche e il versante adriatico, dove insisteranno fino a fine giornata; schiarite serali sulle regioni occidentali. Sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna, con locali e temporanei annuvolamenti.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso su Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria con rovesci e occasionali temporali che insisteranno maggiormente dal pomeriggio su Molise e Puglia del nord fino al termine del giorno, mentre saranno locali e occasionali altrove; sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia, con temporanei annuvolamenti serali.

Temperature: minime in deciso calo al Centro-Nord, stazionarie al Sud e sulle isole maggiori; massime in moderato aumento sul Friuli Venezia-Giulia, in diminuzione sulla Pianura padana, al Centro-Sud, specie lungo il versante adriatico, stazionarie altrove.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per martedì 30 aprile

Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine e appenniniche con qualche fiocco di neve atteso sui rilievi del Triveneto oltre i 1700-1800 metri. Ampi spazi di sereno sul restante settentrione, a parte nuvolosità poco consistente che interesserà nelle ore diurne le rimanenti zone lombarde e del Triveneto e il settore emiliano-romagnolo, ma che comunque sarà ancora in grado di dare deboli piogge in mattinata sul restante territorio friulano.

Centro e Sardegna: annuvolamenti cumuliformi a evoluzione diurna nelle zone interne peninsulari e sui rilievi appenninici con deboli rovesci o locali temporali pomeridiani associati, ma in assorbimento nelle ore serali; attese da fine giornata estese aperture. Cielo poco nuvoloso altrove, salvo addensamenti più consistenti con deboli precipitazioni che interesseranno in prima mattinata le restanti aree adriatiche.

Sud e Sicilia: nubi compatte sulle aree appenniniche con deboli fenomeni convettivi nel pomeriggio, ma in esaurimento dalla serata. Nuvolosità irregolare, a tratti consistente sul restante meridione con piovaschi sparsi attesi sulle relative aree di Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria tirrenica; seguirà una decisa attenuazione delle precipitazioni con ampie schiarite serali sul settore peninsulare.

Temperature: minime in calo su Val padana, Sardegna occidentale, Lazio, Molise, nord Campania, Puglia, Basilicata ionica e Sicilia orientale; stazionarie su Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Abruzzo, restante territorio sardo e rimanente meridione; in aumento altrove. Massime in aumento su Campania, Molise, Puglia settentrionale e al Centro-Nord, sensibilmente più deciso su pianura lombardo-veneta, Emilia-Romagna, nord Toscana e settori settentrionale delle Marche; stazionarie sul resto del paese.



