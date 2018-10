Temperature stabili e nubi: il meteo di lunedì 15 e martedì 16 ottobre

Le previsioni per lunedì 15 ottobre

Nord: nuvolosità variabile con addensamenti maggiori e isolate precipitazioni su Alpi e Prealpi, Emilia-Romagna e settori sud di Veneto e Lombardia, in miglioramento serale seppur con locali fenomeni ancora possibili su Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Al primo mattino foschie anche dense e locali banchi di nebbia nelle valli e sulle zone pianeggianti.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna iniziali locali precipitazioni sulle coste orientali ma in peggioramento da ovest con precipitazioni sparse su tutta l'isola nel pomeriggio e in serata con fenomeni anche temporaleschi a partire dal settore occidentale; isolate piogge e locali temporali su Abruzzo e Marche e in miglioramento serale; velature anche estese su Toscana, Umbria e Lazio con nubi più consistenti in aumento da ovest in serata.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso con piogge e temporali su Sicilia, Calabria e Basilicata, con fenomeni anche intensi sui settori jonici di Calabria e Basilicata e in miglioramento pomeridiano e serale sulla Sicilia e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria. Da parzialmente a molto nuvoloso sul resto del Sud con isolate piogge e locali temporali su Puglia, Molise e Appennino campano e in generale miglioramento serale.

Temperature: minime stazionarie su Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria, in aumento sul resto d'Italia; massime in aumento su Sicilia e Calabria, stazionarie su Sardegna, Umbria e Toscana e in diminuzione sulle restanti regioni.

Le previsioni per martedì 16 ottobre

Nord: cielo in generale molto nuvoloso o coperto ovunque con deboli piogge o rovesci sulle aree alpine e prealpine occidentali di Liguria a Piemonte, in attenuazione serale; sempre dalla serata parziali schiarite sul settore orientale.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti con qualche fenomeno sulle regioni adriatiche, più diffusi e intensi sulla Sardegna al mattino, dove risulteranno a prevalente carattere di rovescio o temporale. Velature estese altrove; nubi in aumento serale sulle aree costiere tirreniche con associati piovaschi sparsi.

Sud e Sicilia: nuvolosità consistente su gran parte del territorio con deboli precipitazioni sparse, più concentrate e intense al mattino su Basilicata orientale e Puglia dove risulteranno in prevalenza temporalesche o a carattere di rovescio. Dalla serata attenuazione dei fenomeni un po' ovunque.

Temperature: minime in lieve calo sulla Sicilia, in aumento sul resto del Paese; massime in lieve diminuzione sulla Sardegna centroccidentale, in aumento sulle aree alpine e prealpine, al Sud, in Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche meridionali, stazionarie sul resto del Paese.

