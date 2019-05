Ancora maltempo in tutta Italia: il meteo del 7 e 8 maggio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per martedì 7 maggio 2019 in Italia.

Nord: annuvolamenti compatti su Liguria, aree prealpine, Appennino settentrionale e coste del Veneto con qualche debole piovasco in quest'ultima zona in attenuazione serale; da poco a parzialmente nuvoloso sul restante settentrione.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento, tranne temporanei annuvolamenti nel pomeriggio sulle aree appenniniche.

Sud e Sicilia: addensamenti consistenti al mattino tra Sicilia settentrionale e bassa Calabria tirrenica, nonchèlungo le coste centromeridionali della Puglia con qualche residuo rovescio associato, ma in veloce miglioramento nel primo pomeriggio con schiarite sempre più ampie; cielo sereno o velato altrove, salvo locali annuvolamenti sui rilievi appenninici nelle ore centrali della giornata.

Temperature: minime in lieve calo su rilievi del Triveneto, Sardegna occidentale, Lazio centromeridionale, Molise, Campania, Basilicata tirrenica, e coste meridionali della Sicilia; in rialzo al nord-ovest, più marcato sulla Valle d'Aosta, e sull'appennino tosco-emiliano; stazionarie altrove; massime senza variazioni di rilievo su Liguria, aree pianeggianti delle regioni alpine e sul Salento; in aumento sul resto del Paese, più marcato su umbria e regioni centrali adriatiche.

Venti: deboli variabili al centro-nord con tendenza a disporsi dai quadranti meridionali dalla serata, con qualche rinforzo atteso tra Liguria e basso Piemonte; forti di maestrale su Puglia, Basilicata e rilievi calabresi, ma in attenuazione dalle ore serali; da deboli a localmente moderati dai quadranti settentrionali sul restanti meridione.

Mari: da molto mossi ad agitati il basso Adriatico e lo Ionio fino a sera; inizialmente molto mossi mare e canale di Sardegna, basso Tirreno, stretto di Sicilia e medio Adriatico, ma con graduale attenuazione del moto ondoso fino a mosso; da poco mossi a mossi i rimanenti mari.

Le previsioni per mercoledì 8 maggio 2019.

Nord: cielo molto nuvoloso su gran parte delle regioni con prime piogge su Liguria ed aree confinali occidentali in graduale estensione al resto del settentrione.

Centro e Sardegna: addensamenti nuvolosi compatti sulla toscana centro settentrionale con qualche rovescio atteso sulle aree appenniniche; bel tempo altrove ma con tendenza a velature sempre più spesse.

Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile con transito di nubi poco significative.

Temperature: minime stazionarie su Sicilia e Puglia ed in generale aumento sul resto del Paese. Massime in diminuzione al nord, stazionarie sulle regioni centrali tirreniche peninsulari, in sensibile aumento altrove.

Venti: deboli variabili al nord; in prevalenza deboli meridionali con rinforzi pomeridiani sulla dorsale appenninica, bassa Toscana ed alto Lazio.

Mari: poco mossi tirreno meridionale, stretto di Sicilia ed Adriatico con moto ondoso in aumento su quest'ultimo; mossi gli altri mari con tendenza a molto mossi mar di Sardegna e Tirreno settentrionale.

