Sole e caldo, specie al Centro-Sud: il meteo del 6 e 7 giugno

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di giovedì 6 giugno 2019 in Italia.

Nord: molte nubi sul settore alpino e sulla Liguria, con rovesci o temporali sparsi che saranno in attenuazione serale su quest'ultima. Poco nuvoloso sulle altre aree ma con addensamenti che si faranno più consistenti, dalla tarda mattinata, e saranno accompagnati, per l'intero pomeriggio, da precipitazioni sparse, in prevalenza temporalesche; i fenomeni assumeranno carattere più episodico invece sulle pianure dell'Emilia-Romagna. In serata si prevedono poi ampie schiarire sebbene qualche isolato rovescio tenderà ancora ad interessare la pianura friulana.

Centro e Sardegna: estesi annuvolamenti su Lazio e Sardegna che saranno in progressiva estensione al resto del centro dove non si esclude qualche breve piovasco sulle aree appenniniche e sul nord della Toscana. Migliora decisamente nel pomeriggio quando il cielo tornerà nuovamente sereno.

Sud e Sicilia: inizialmente sereno poi, dalla tarda mattinata, una copertura medio-alta e sottile tenderà a coprire il cielo fino alla sera.

Temperature: massime in netto calo al nord, meno deciso invece al centro; in aumento al meridione.

Venti: deboli, localmente moderati meridionali, in rotazione da est sulla Sardegna.

Mari: da mossi a molto mossi il mare di Sardegna e il mar Ligure. Mossi lo stretto di Sicilia, il Tirreno settentrionale e centro-meridionale settore ovest, il mar Adriatico e il canale di Sardegna, tendente a molto mosso quest'ultimo. Poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento sullo Ionio meridionale.

Le previsioni per venerdì 7 giugno 2019.

Nord: molte nubi compatte sui rilievi alpini centroccidentali con rovesci o locali temporali, in sconfinamento pomeridiano sulle zone pianeggianti piemontesi; sul restante settentrione cielo sereno o poco nuvoloso, a parte annuvolamenti consistenti sulle zone montuose del triveneto dove non si esclude la possibilità di qualche locale rovescio fino alle prime ore serali.

Centro e Sardegna: ancora una bella giornata nonostante estese velature per passaggi nuvolosi poco consistenti sul settore tirrenico.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo; qualche nube poco significativa attesa in serata sulle aree appenniniche molisane.

Temperature: minime in lieve flessione su Liguria, rilievi di nord-est, Emilia-Romagna, coste orientali della Sardegna e sulla Toscana; in leggero rialzo su basso Lazio ed al sud, più deciso sul rimanente territorio sardo; stazionarie altrove; in tenue diminuzione sui rilievi alpini occidentali, coste romagnole e lungo quelle adriatiche centromeridionali; senza variazioni di rilievo sulla restante pianura emiliano-romagnola; in aumento sul resto del Paese, più sensibile sulle regioni tirreniche.

Venti: deboli dai quadranti meridionali con locali rinforzi su Sardegna occidentale, Toscana ed alto Lazio.

Mari: da mosso a molto mosso fino a sera il mar di Sardegna; mossi il canale di Sardegna, mar Ligure, alto Tirreno, stretto di Sicilia ed Adriatico centrosettentrionale; quasi calmi o poco mossi il Tirreno centromeridionale ad est e lo Ionio; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

